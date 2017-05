Notícia La consellera independent cerca despatx Bonet compartia espai de treball amb Naudi però ara que ha deixat SDP necessita nova ubicació La consellera Sílvia Bonet parla amb Víctor Naudi i Gerard Alís al Consell General. Autor/a: MARICEL BLANCH

Mentre Sindicatura i el Grup Parlamentari Mixt es passen la pilota sobre qui té la responsabilitat de decidir el futur de la recent consellera independent, Sílvia Bonet, entre els passadissos del Consell General es busca un nou despatx per llogar. L’exmilitant d’SDP compartia fins ara una sala de treball amb el qui era el seu company de formació, Víctor Naudi. Ara, però, els seus camins es separen i necessiten una ubicació pròpia i diferenciada que la parlamentària no troba.



Enmig de l’enrenou que suposa reestructurar tota la planta on estan instal·lats els consellers per falta de lloc, ni els socialdemòcrates ni els liberals estan disposats a cedir part del seu espai per recol·locar Bonet. I sobre la possibilitat de localitzar-la en una planta diferent com podria ser, per exemple, a la -4, en la qual hi ha diversos organismes com la Uifand, sembla que tampoc complau als qui ara hi treballen que podrien veure-hi conflicte d’interessos.



Per la seva banda, els progressistes entenen que la decisió correspon, de nou, al síndic general que sembla que de moment encara no s’ha manifestat.