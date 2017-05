Notícia Martí confia que les competències s’aprovaran tot i haver-hi desacords El cap de Govern assegura que el text compta amb el «suport» de la majoria Una reunió entre el Govern i els set comuns. Autor/a: SFGA/Javiladot

El cap de Govern, Toni Martí, va confirmar ahir que l’acord de competències comunal «està gairebé tancat». En concret, Martí va especificar que –després de sis reunions a tres bandes– els set comuns, l’Executiu i el Consell General, s’han «posat d’acord en gairebé tot», menys en el tema de la cessió gratuïta de terrenys sense la necessitat d’informes vinculants per part dels comuns. En aquest aspecte encara «hi ha gent que no pensa igual», va afegir Martí.



Tot i això, el cap de Govern va especificar que el text actual referent a la cessió «té el suport necessari» per poder tirar endavant aquest article de l’acord. Perquè, segons Martí, «la majoria dels comuns i dels grups hi estan d’acord».



Per tot, el cap de Govern va assegurar que al tenir «el suport suficient», el text de competències podrà ser votat «durant el mes de juliol o agost» i que «properament» es podrà començar a parlar de les transferències.



Finalment, Martí va afegir que malgrat que no hi ha un acord total, «hi ha bona predisposició de totes les parts. Per tant, jo crec que l’aprovació d’aquest apartat [la cessió de terrenys] és un avenç d’interès nacional». Perquè, segons Martí, «nosaltres els andorrans diem que som rics, però també som pobres en altres coses, com en la nostra sobirania energètica, doncs hem de fer un salt qualitatiu en aquest àmbit. I per recuperar aquesta sobirania hem de fer més energia des de casa nostra».



D’altra banda, segons fonts properes a les negociacions competencials que s’estan duent entre els tres implicats, semblaria ser que Andorra la Vella tampoc està d’acord amb el fet que la proposta actual de les competències exempti del pagament de les taxes «tot el que és Govern i organismes públics (parapúbliques)», tal i com va anunciar el cònsol d’Encamp, Jordi Torres, durant una entrevista a EL PERIÒDIC.