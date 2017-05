Un àpat 5 estrelles per les Dames de Meritxell i Unicef

Buda Espai Andorra té entre mans un nou projecte que fusionarà la solidaritat amb l’art de satisfer el paladar. Es tracta d’una gala en format de sopar-còctel, al més pur estil nord-americà, que es farà demà al lounge de l’establiment. Res de seure, com és de costum a Europa. Tothom estarà dempeus i els cambrers seran els encarregats de dur a cada comensal les safates amb productes de màxima qualitat amb l’acompanyament de música en directe i cocteleria acrobàtica per amenitzar la nit.



L’elaboració també promet ser top. El xef de Buda Espai, Andrés Riestra, un innovador de la gastronomia que ha convidat dos col·legues seus de professió procedents d’Espanya, Miguel García i Joseba Guijarro, també uns amants de l’experiment culinari que fusionaran els seus estils.

Entre els productes, hi haurà delicatessens com ara el llom de wagyu, un bou japonès al qual li fan massatges mentre és en vida i li donen vi per beure amb l’objectiu de què la seva carn sigui més saborosa. També hi haurà caviar de Riofrío (originari de Granada), nomenat aquest any com el millor del món, i vins dels més selectes procedents d’Extremadura.



El preu, 100 euros. Que potser semblarà molt, però que el xef Riestra insisteix a dir el contrari: «Hem hagut de parlar amb molts proveïdors per aconseguir ajustar els preus al màxim i poder oferir un menjar de tanta qualitat a un preu que m’atreviria a dir que és barat». A més, el 20% de la recaptació es destinarà íntegre a dues oenagés del Principat, Unicef i el Patronat de Dames de Meritxell, que van agrair «accions com aquesta perquè les necessitem per ajudar als necessitats».



L’import que es recaptarà és un misteri. A dia d’avui hi ha una trentena d’inscrits i el restaurant confia a superar el centenar, que suposaria uns 2.000 euros per a les entitats benèfiques. «Una vegada coneguem l’aportació, oferirem a Buda Espai dos o tres projectes per destinar aquests diners», apunta la presidenta de la Unicef, Marta Alberch.



En tot cas, Albert Llovera , nomenat ambaixador de la gala, ha volgut fer una crida «a tota la societat andorrana» a que tregui la seva «faceta més solidària» i no falti ningú a la gala de demà. «La primera de moltes, perquè volem fer-la créixer i convertir-la en un referent en el futur», desitja Riestra.