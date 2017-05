Andoflora es vesteix de ‘Flower Power’ per a la 24a edició

Andoflora ha deixat enrere el romanticisme i el vermell de l’any passat i aquest any aposta per vestir-se de flower power i accentuat amb el color groc per donar la benvinguda a la primavera amb un vessant més alegre, dinàmic, de disbauxa.



Entre les novetats de la 24a edició, l’avantsala de les noces de plata de la fira massanenca de la planta i de la flor, destaca un concurs de decoració urbana floral que es farà a quatre punts de la parròquia, entre ells el de l’entrada al mercat, amb la intenció de no centralitzar totes les activitats del mercat.



Però no serà l’única, evidentment, De fet, l’agenda està carregada al màxim. No hi haurà respir per al visitant. De fet, Andoflora obrirà les portes el divendres, el dissabte i el diumenge, però demà a la nit arrencarà d’alguna manera, ja que hi ha el Tast Music al restaurant Versió original, la temàtica del qual també serà el flower power.



La inauguració serà divendres al migdia amb la implicació de totes les escoles de la parròquia amb una feina plàstica amb fruites que l’endemà es reciclaran per convertir-les en macedònies. A partir d’aquí, començarà la festa amb una programació extensa i variada d’activitats adreçades a tots els públics: seguint amb els concursos, a banda del de decoració urbana floral hi haurà un altre d’aparadors o un de melmelades amb una recaptació que es destinarà a fins benèfics; també s’espera un taller de decoració d’ungles, un de tècniques de relaxació, de saber plantar, un espectacle que fusionarà per primera vegada l’escola de música de les Valls del Nord amb l’Esbart mitjançant un ball exclusiu batejat com Llamp de Flors, alguna obra de teatre de carrer, concerts, espectacles de dansa, una actuació dels Castellers d’Andorra o una actuació de la coral les Orenetes de la Massana amb la de la Casa Pairal de la capital per als padrins.



Aquest serà l’embolcall d’un centre neuràlgic que tornarà a ser la plaça de les Fontetes i que aquest any farà ple amb 26 estands de jardineria, floristeria, alimentació i decoració. Tot això acompanyat d’una taula de surf perquè els visitants puguin jugar a mantenir-hi l’equilibri, com si fos un toro mecànic, que aixecarà més d’un somriure.