Els eventuals, molestos pel procés de l’edicte de col·laborador educatiu

Els eventuals que es van presentar a la segona fase de proves de l’edicte per ocupar les places vacants de col·laborador educatiu per al Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior estan que es pugen per les parets. La incertesa que estan vivint al respecte és màxima perquè la publicació del llistat, que havia de sortir a la llum el dilluns passat a les 16.30 hores al web d’Educació, no va aparèixer fins ahir al matí, sense cap explicació al darrere i amb només el llistat amb els 55 aptes, però no els 10 escollits.La història s’arrossega des del 22 d’abril. Era llavors quan havia de sortir l’edicte, però per dates coincidia amb les festes de Pasqua i com els directors dels centres educatius estaven de vacances es va haver de posposar. Va ser llavors quan es va fixar el 15 de maig, però com no sortia res, les trucades dels afiliats al Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP) van començar a ploure.

David Garcia va intentar apagar el foc, defensant la línia conciliadora que hi ha amb el Govern, demanant confiança i que darrere d’aquesta situació ha d’haver-hi algun motiu que l’argumenti, però el cert és que poca justificació tenia. «A hores d’ara encara no ens han dit què ha passat, ningú s’ha posat en contacte amb el SEP i nosaltres tampoc hem de ser els que demanem explicacions», va reconèixer ahir el president del sindicat.



Una de les coses que disgusten el col·lectiu d’afiliats és que la llista no es publiqui a mode de nota de tall. Dels 55 aptes, ningú sap si ha estat el primer o el 40. «Això ho diuen per telèfon. Truquen un per un i li diuen com ha quedat», apunta Garcia. I això ha generat un altre problema. Els afiliats ja han fet saber al SEP que els preocupa aquest modus operandi en el procés perquè sospiten que pot haver estat manipulat. «Quan et diuen la nota, te l’has de creure sense més», sostenen molts candidats.



L’altra situació que ha generat nervis als eventuals és el sistema d’avaluació per aspirar a treballar, el de la famosa borsa. Ells depenen d’una nota que els ha donat l’equip directiu del centre al quan han treballat durant un curs escolar.



D’una banda, el més lògic és que si l’eventual treu una bona nota continuï, però segons va explicar Garica «els ha arribat que ara, els aspirants que tenen reserva de plaça passaran davant de qualsevol altre». Això vol dir que per exemple per al darrer edicte, hi haurà 10 escollit i els altres 45 entraran en una mena de llista d’espera per si hi ha alguna baixa, per si algú no passa el període de prova o per si sobren places. Però no n’han sobrat i per tant els que hagin treballat en un centre i tinguin una bona nota, no tindran preferència; aquesta serà dels que estan en reserva. Així que l’avaluació dels que han treballat no els servirà de res.



D’altra banda, els afiliats qüestionen que aquesta nota, a banda de no tenir un tracte preferent, és massa subjectiva. El SEP apunta que hauria de tenir uns criteris més objectius, com que es valori l’experiència o les modalitats, i també que hi hagi una sola nota, ja que avui hi ha qui en té diverses si ha treballat a centres educatius de més d’una parròquia. «Molts es troben que estan, per posar un exemple, ben valorat a Sant Julià i mal a Escaldes», va apuntar Garcia.



Es per totes aquestes situacions, que el SEP hagi demanat al Govern ser observador en els processos de selecció com aquest. Però aquesta demanda la va fer fa prop d’un any i encara espera resposta.