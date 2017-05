Andorra aprova per primer cop en legislació LGBTI

Andorra aprova per primera vegada l’estudi jurídic mundial sobre l’orientació sexual en el dret: criminalització, protecció i reconeixement de l’associació ILGA (International Lesbian and Gay Association).

El president de Som com Som, Carles Perea, va destacar ahir que aquest és un «pas molt important, perquè es tracta d’un estudi que analitza la legislació de tots els països a nivell d’inclusió del col·lectiu LGBTI (Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transsexuals i Intersexuals). Que Andorra aprovi en aquest àmbit ens dona més força per continuar treballant pels drets del col·lectiu». Segons va informar Perea, l’única objecció que posa l’estudi és que actualment en la legislació del Principat «no apareixen les persones intersexuals, però això ho canviarem amb la Llei d’Igualtat que s’està elaborant». Per tant, en breu es donarà compliment a l’única recomanació que es fa des de l’estudi.



L’estudi de l’ILGA s’ha fixat en un seguit de legislacions que el país ha implantat recentment i altres que fa més temps que es van aprovar, com les disposicions criminalitzadores de la ‘sodomia’ del Codi Penal, que van ser abolides l’any 1791, així com la Llei 8/2003, que es refereix principalment als contractes de treball i inclou l’orientació sexual com a categoria protegida. A més, l’estudi ha tingut en compte l’article 30 del Codi Penal, que estableix que l’orientació sexual constitueix una causal agreujant dels delictes motivats per l’odi o prejudici, entre d’altres legislacions.

Xerrada / En el marc dels drets LGBTI, el ministre d’Afers Exteriors, Justícia i Interior, Xavier Espot, oferirà demà a les set de la tarda, al comú de la capital, una taula rodona per parlar sobre LGTBIfòbia.