Vall Banc incrementa en un 33% la seva plantilla, així ho va destacar ahir la mateixa entitat a través d’un comunicat, on s’especificava que des del mes de setembre, el banc ha contractat 44 persones més, fet que fa augmentar fins a 177 el nombre total de professionals de Vall Banc.



Aquestes incorporacions s’emmarquen dins de la planificació estratègica aprovada per la direcció del banc «amb l’objectiu d’oferir el millor servei possible». La majoria dels perfils professionals «són persones amb estudis universitaris especialitzats en el sector financer que aporten el seu gra de sorra al projecte de l’entitat», segons destaca l’entitat.



A més, el banc té previst continuar ampliant la plantilla amb nous especialistes i properament es contractaran més professionals per a diverses àrees com riscos financers, compliment normatiu o transformació tecnològica. Aquest increment de personal també servirà per «complementar els esforços que està realitzant l’actual equip i seguir impulsant el projecte de transformació de l’entitat».