Notícia Nou programa per a la inclusió de joves amb discapacitats El Govern calcula que s’adheriran al nou projecte integral fins a una desena de persones

La Fundació Privada Tutelar engegarà l’any vinent un nou programa per a la inclusió de joves d’entre 16 i 25 anys amb una discapacitat greu amb l’objectiu d’oferir-los un servei d’atenció integral que treballi tan aspectes de l’àmbit físic, psíquic i emocional. El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va manifestar que la iniciativa els ajudarà a «mantenir les capacitats adquirides al llarg de la seva trajectòria vital i adquirir noves habilitats, sempre que sigui possible».



El nou programa anirà destinat a joves amb trastorns de l’espectre autista, trastorn degeneratiu infantil o trastorn generalitzat del desenvolupament no especificat, tenint en compte que poden tenir altres patologies associades, tal com va detallar el ministre. Es faran activitats terapèutiques, propostes lúdico-culturals, s’assessorarà a les famílies i es faran activitats formatives. El titular de la cartera d’Afers Exteriors va calcular que s’adheriran a la proposta un mínim de deu persones.



Paral·lelament, la Fundació Privada Tutelar està duent a terme des del passat mes d’octubre una prova pilot del programa Integra adults, que té coma finalitat potenciar el lleure entre persones adultes amb un alt grau de discapacitat. Segons va indicar ahir el president del patronat de la fundació, Joan Carles Rodríguez Miñana, la prova pilot està funcionant molt bé i ja s’hi han inscrit 13 persones. El programa permet que persones amb discapacitats puguin fer activitats lúdiques com el ioga, natació o anglès amb l’objectiu que els usuaris puguin integrar-se en «una activitat de lleure ordinària i alhora que s’ajudi a la societat a rebre persones que se sol deixar de costat» i es crei una «interrelació».



A finals d’any es farà una avaluació de la prova que es traslladarà a Govern. En cas de ser positiva, que tot apunta que així serà, l’Executiu inclourà el programa a la cartera de serveis.



Aquests dos programes se sumen als de Fent camí i Vida independent, més centrats en persones amb una discapacitat amb un alt grau d’autonomia i que atenen una vintena d’usuaris el primer i vuit el segon. Entre els quatre serveis, va opinar Espot, «s’està donant cobertura real a les necessitats de les persones que tenen una discapacitat».