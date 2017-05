Notícia SDP acusa Bonet de seguir a la política «per diners» Un informe jurídic demostraria que no pot continuar a ple temps La consellera independent, Sílvia Bonet, conversa amb diversos membres de DA al Consell General. Autor/a: MARICEL BLANCH

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) va carregar ahir fortament contra l’exmilitant de la formació Sílvia Bonet deixant clar que la situació és «esperpèntica» i van deixar clar que «ja n’hi ha prou» perquè «s’està allargant massa». En roda de premsa, el president d’SDP, Jaume Bartumeu, juntament amb el conseller Víctor Naudi, van confirmar que «hi va haver altres motivacions més enllà de les discrepàncies polítiques» que van portar a Bonet a deixar de militar. En aquest sentit, Bartumeu va parlar de l’existència d’una carta que Bonet va enviar al síndic el 2015 on exposava «problemes financers i patrimonials» per obtenir la condició a ple temps. Un argument, va criticar el president progressista, «que no té gens ni mica de política».



Al seu entendre, la consellera independent «ha de mirar de ser conseqüent i coherent» i deixar «aquesta tossuderia i aquesta indissimulada barreja d’interessos particulars i personals amb la responsabilitat de l’exercici parlamentari». Per això, i «pel que diu el reglament», defensen que Sílvia Bonet «no pot mantenir la retribució a ple temps». «Hi ha una cosa que es diu interès general, transcendental per a aquells que ens dediquem a la política per servir i no per servir-nos, i hi ha un tema importantíssim que és la gestió dels diners públics», va sentenciar.



Per aclarir quin paper ha d’assumir la consellera dins del grup mixt, SDP ha demanat un informe jurídic que ha entregat al síndic general per tal que actuï. L’informe, segons va indicar Bartumeu, confirma que «no hi ha justificació ni política, ni jurídica i jo hi afegeixo, ni ètica, per mantenir aquesta situació i encara menys per mantenir-la en base a situacions personals de delicadesa econòmica».



Aquesta suposada actuació de Bonet, va afegir, «fa mal a SDP» i a «la política». Per això, Bartumeu va demanar «disculpes públiques perquè ens vam equivocar amb la composició de la nostra candidatura».



D’altra banda, el president de la formació també va carregar contra Sindicatura per no prendre una decisió sobre aquesta situació. «Qui ha de prendre les decisions es vol aixoplugar amb el grup mixt», va manifestar Bartumeu recordant que «mai cap grup ha decidit quants consellers ha de tenir a ple temps». En cas que finalment Vicenç Mateu conclogui que Bonet pot seguir en dedicació exclusiva, el progressista creu que «hauran d’explicar molt bé l’ús que fan dels diners públics».