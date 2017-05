Notícia Bartumeu segueix defensant una llista conjunta contra DA SDP treballa en diferents propostes per cada formació política Jaume Bartumeu. Autor/a: MARICEL BLANCH

El president de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Jaume Bartumeu, va reiterar ahir en roda de premsa la necessitat de crear una candidatura conjunta per enfrontar-se a Demòcrates per Andorra en les properes eleccions generals. Bartumeu va manifestar que es tracta d’una «posició estratègica davant de la crisi econòmica, el desgavell en el qual ens està sumint DA amb la seva política de pífies de repetició».



Per tot, entén que «més enllà que cada formació defensi la seva orientació política més progressista, més moderada o, fins i tot, legítimament conservadora, s’hauria de trobar un acord per anar endavant».



Amb tot, Bartumeu va manifestar que «encara no hem començat a teixir les reunions» amb els altres grups perquè «estem afinant el que els volem proposar a uns i als altres».

Sobre les declaracions que va fer el secretari general de Liberals d’Andorra (Ld’A), Amadeu Rossell, en el mateix sentit, Bartumeu va afirmar que es van reunir «de manera informal» per conversar sobre aquesta qüestió. Però va aclarir que «no vam teixir ni desteixir res» malgrat que va assegurar que no ha abandonat la idea.