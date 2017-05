Notícia SDP critica la gestió de DA amb la plataforma de Soldeu Naudi creu que el Govern actua «una vegada més» de forma precipitada El conseller d'SDP, Víctor Naudi. Autor/a: MARICEL BLANCH

El conseller general d’SDP, Víctor Naudi, va opinar ahir que el Govern ha actuat «una vegada més de forma precipitada» fent referència a la construcció de la futura plataforma esquiable de Soldreu. En referència a les recomanacions fetes per la Federació Internacional d’Esquí (FIS) sobre la plataforma esquiable, Naudi va criticar que el ministre d’Ordenament, Jordi Torres, no tingui la mateixa informació de la qual disposa el cap de Govern, Toni Martí, segons va assegurar el mateix ministre dilluns.



En el mateix sentit, el parlamentari va dubtar que la declaració de la instal·lació com a interès nacional «no oculti realment interessos personals». I argumentava que «no queda clar» que el FIS hagi demanat les característiques de la construcció per tal de dur a terme les finals de la Copa del Món femenina d’Esquí Alpí.