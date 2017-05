Més enllà de la tecnologia

Sovint s’han relacionat els nous projectes amb la tecnologia, però la realitat és que les iniciatives que es van presentar en una trobada d’emprenedors que va tenir lloc a Sant Cugat, van estar més orientades a resoldre necessitats diàries. Aquesta cita, que va tenir lloc el 9 de maig i compta amb el suport d’Andbank, fa quatre anys que se celebra i en els dos últims hi han participat projectes andorrans. En concret, de les 25 propostes que es van presentar al Taller d’Emprenedors de Sant Cugat 2017, 11 eren del Principat.



Un projecte per posar en contacte persones a l’atur amb gent gran que necessita companyia; un altre que preveu places d’aparcament efímeres per bicicletes, o un perquè les infermeres diferenciïn d’una manera senzilla els tubs que porta el malalt: són algunes de les propostes que es van veure en aquest taller d’emprenedors. «No són projectes complicats. Abans portaven tecnologia pura i els projectes han de servir per resoldre necessitats del dia a dia», va destacar Lluís Godayol, president d’Inpulsa empresa, ahir en una roda de premsa.



Iniciatives andorranes / També tenen aquest objectiu les tres iniciatives andorranes que ahir van rebre el premi Elevator Pitch. El primer premi se’l va emportar Eureco Barros amb un projecte de màquines de reciclatge que tenen un incentiu econòmic. «Et donen un tíquet que després pots canviar en botigues o benzineres», va precisar el creador de l’invent.

El jurat també va reconèixer el projecte de Jordi Alcobé per apostar pels productes de proximitat i ecològics. «Hi ha una manca d’oferta en el nostre país que pugui agrupar el productor que vulgui vendre aquí a Andorra amb un centre de distribució», va matisar Alcobé. Aquest espai, a més, es complementarà amb una àrea on es facin cursos o tallers de formació, amb una zona de lectura o un hort ecològic, que després es podran distribuir. A més, va defensar que els productes ecològics «són una cultura nova», però necessària que va lligada a altres valors com «el reciclatge, la sostenibilitat ambiental o l’estalvi energètic».



El tercer projecte premiat va ser el de Xavier Navarro i Jordi Pujol, que van idear un sistema de drons i càmeres per fotografia inspeccions tècniques i industrials. Aquest sistema, va dir Pujol, es pot utilitzar des d’estudis demogràfics fins a projectes per detectar la disminució de la calor en un espai.

«Dia a dia, encara que els projectes tecnològics no estiguin molt de moda, és un sector que està en augment exponencial molt bèstia, que està en creixement», va assegurar Pujol.



Tres minuts d’or / Aquestes tres iniciatives van participar també a la trobada de Sant Cugat. Allà van haver de fer front a un dels reptes més complicats: explicar els seus projectes en només tres minuts. Tots van coincidir que era poc temps. «Tot i que és un format molt bonic perquè has de ser molt concret i concís, tres minuts, a vegades, es queda curt», va valorar Pujol.



«Has de saber sintetitzar i no explicar tant el teu producte, si no saber vendre una idea», va argumentar Barros.

Per la seva part, Alcobé va destacar que «s’ha de cridar l’atenció, és molt important i, sobretot, més que el contingut, també l’audició és crucial per poder mostrar interès amb el que estàs explicant».



Portar Sant Cugat a Andorra / Fins ara, els emprenedors andorrans sempre han viatjat a la ciutat del Vallès Occidental, però ara un dels objectius seria poder portar els emprenedors catalans al Principat. «L’any vinent ens agradaria que vinguessin a Andorra per retornar-los el favor que ens fan acollint-nos a Sant Cugat», va ressaltar Pere Montes de Oca, director de Gamma Management i tutor del Taller d’Emprenedors d’Andorra.

Godayol va assegurar que intentaran fer aquest desig una realitat. «Mirarem de fer un retorn de la visita perquè Sant Cugat vingui a Andorra», va emfatitzar Godayol.



Així mateix, va agregar que iniciatives com el taller serveixen per posar en contacte els emprenedors. A més, va afegir que és molt útil perquè «aprenem tots de tots i compartim», cosa que serveix per anar millorant.