Un accident múltiple deixa tres ferits lleus a la capital

Un accident múltiple va deixar ahir tres ferits lleus a la capital. En concret, van xocar quatre vehicles en cadena a l’avinguda Salou, a l’altura de la rotonda de les Costes, a les cinc de la tarda, va explicar la Policia. En aquell moment hi havia retencions i un vehicle no va frenar a temps, cosa que va provocar que xoqués amb el de davant i els darrere també van topar amb l’afectat. Fins al lloc dels fets, s’hi van desplaçar dues patrulles de la Policia, va relatar aquest cos.



Arran de l’accident, tres persones van resultar ferides lleument i van haver de ser traslladades a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Es tracta dels conductors de tres dels vehicles implicats. Des del centre mèdic, però, van confirmar que cap d’ells va ser ferit de gravetat. «Només van tenir contusions lleus», van dir des de l’Hospital.

Retencions arran de l’accident / Per una altra banda, l’accident va provocar que es formessin retencions, ja que es va haver de realitzar tasques per enretirar els vehicles implicats. Això va provocar que s’hagués de tallar la via en sentit sud, van detallar des del servei de Mobilitat. En aquest context, van explicar que es va desviar el trànsit via al centre d’Andorra la Vella.



Tot plegat va comportar que es formessin retencions tant en sentit sud com nord de la via, van precisar des de Mobilitat. La circulació es va poder restablir cap a les 18.15 hores.