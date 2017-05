El MoraBanc valorarà sobre la conveniència de jugar a Europa

L’entrada als play-off obre la porta al BC MoraBanc a jugar la pròxima temporada a Europa. Però jugar regularment la pròxima campanya dues competicions aporta una dosi d’esforç en tots els sentits i el club estudiarà si és convenient compaginar la Lliga Endesa amb fer-ho també al continent. El plantejament inicial és realitzar-ho, però només si esportivament i econòmicament és viable.



La pròxima temporada hi ha la possibilitat de disputar l’EuroCup o la Basketball Champions League. Jugar competició internacional és un premi a la temporada realitzada, però s’han de valorar una sèrie de paràmetres per comprovar si és assumible formar-hi part, sobretot tenint en compte que aquestes competicions no tenen ni el retorn mediàtic ni econòmic de l’Eurolliga. També hi ha elements esportius, com tenir una plantilla prou competitiva com per aguantar el ritme de dues competicions exigents, amb fons d’armari per a mantenir el nivell tant de qualitat com físic. «És un repte que ens apassiona. Hem de veure si ens surt a compte poder jugar a Europa, si val la pena ser-hi, si tindrem el suport necessari i si podem anar-hi en condicions. És un pas important que ha de fer el club i no és menor», valora el president del MoraBanc, Gorka Aixàs.



Quant a participar-hi, «la intenció és que sí», però abans «hi ha passos previs per formalitzar jugar a Europa». Primer de tot, «veure com es compagina», ja que a dia d’avui el calendari de l’ACB, el model de competició i el nombre d’inscrits no està gens clar, a falta que es realitzi l’assemblea general de l’organisme. El cor diu que sí, que si t’ho has guanyat a la pista has d’anar a Europa, però «ho valorarem molt fredament», amb temps, estudiant totes les variables. Simplificant «sempre és una qüestió econòmica. Tampoc necessàriament són molts més diners», i estudiaran quin és el retorn i els ingressos.

Renovació de Shermadini / Ha estat un dels jugadors més destacats de la fase regular de la Lliga Endesa. Giorgi Shermadini va entrar al cinc ideal del campionat, un fet que «significa que la temporada ha estat molt bona. Els reconeixements individuals van acompanyats a què el teu equip guanya i ho fa bé. El mèrit no el tindria sense els companys i l’entrenador que té», afirma Aixàs, sent una circumstància que «demostra que anem pel bon camí».



I com a jugador destacat, no només aquesta campanya sinó també l’anterior, d’interessats en els seus serveis no en faltaran. Es preveu que hi haurà pugna. Al MoraBanc estan ben atents del que pugui passar i del futur del jugador. La intenció és que es quedi, però no es pot competir contra segons quins contractes que li puguin oferir: «Tindrà millors ofertes, però sé que no només valora la qüestió econòmica, com va fer l’any passat». Fins a final de temporada no tractaran el tema en profunditat. «No té oferta de renovació sobre la taula», però Shermadini ja «sap que volem que segueixi». Al llarg dels mesos «ha sentit l’estima de l’afició. Té molt clar que tothom vol que es quedi i el club també», i el pròxim projecte desitja que torni a girar entorn del georgià.



Desig d’Eurolliga / Qualsevol professional aspira a millorar el seu status. A l’esport és lluitar pels màxims objectius i formar part de clubs amb les aspiracions més altes. Shermadini no és cap excepció i admet que «estaré content si algun equip d’Eurolliga està interessat en mi» i li fan arribar una oferta en ferm. Però ara no hi pensa. Està centrat en la temporada en curs. Si se li pregunta on estarà la pròxima campanya, contesta: «No ho sé, no he pensat encara en el meu futur. No ha acabat la temporada i estic centrat en els play-off i el Reial Madrid».



El que està vivint al Principat el fa estar «molt feliç. Soc afortunat. Dono gràcies a la gent d’Andorra, que ha estat amb l’equip en tot moment», que ha permès que hagin «aconseguit els objectius, jugar la Copa del Rei i els play-off», i que any a any «el club està millorant», permetent que «ho haguem fet millor que la temporada passada». El Reial Madrid és el rival als play-off i tenint en compte els antecedents d’aquesta mateixa temporada, els blancs «saben que ho tindran complicat contra nosaltres, perquè en els tres partits on ens hem enfrontat s’han decidit a la pròrroga».

Shermadini, premiat com a jugador més solvent

33 Per segon any consecutiu Shermadini s’adjudica el premi MoraBanc al jugador més solvent de la temporada. Aquest guardó l’escullen els aficionats que en cada jornada votaven el component de la plantilla més destacat del partit. El pivot georgià, que ha estat designat com a millor jugador en 17 partits, guanya amb un total de 739 punts. Els seus perseguidors finalitzen molt lluny. El segon tenint en compte les votacions és el seu compatriota Beqa Burjanadze amb 347. Per darrere finalitzen Andrew Albicy (309), David Walker (210), David Jelinek (143), David Navarro (86), Thanasis Antetokounmpo (84), Oliver Stevic (81), Thomas Schreiner (69), Chris Czerapowicz (35), Guille Colom (17) i Nacho Martín (15). Aquesta és la tercera edició del premi. La primera se la va ajudicar Navarro i les següents Shermadini.