Notícia El Govern busca una alternativa a l’estació que FEDA fa a l’Aldosa El veïnat està inquiet per la proximitat de l’ETR i hi ha el compromís de consensuar una solució Entrada al poble de l’Aldosa, on FEDA construirà una estació transformadora per subministrar electricitat a la Massana i a Ordino. Autor/a: ÀLEX LARA

El Govern està buscant una alternativa a l’estació transformadora (ETR) que FEDA vol construir a l’Aldosa, en un terreny que té cedit pel Comú de la Massana des de l’any 1991. De moment, fins que no es consensuï una solució que satisfaci totes les parts, els obres s’han aturat. La mesura pot passar per «fer l’ETR una mica més amunt, més integrada, semi-soterrada... Això pot encarir el projecte, però si s’ha d’encarir perquè tothom estigui més tranquil, el Govern ho farà», va argumentar ahir el cònsol major de la Massana, David Baró. De fet, el comú forma part de la taula de treball, a la qual també hi ha el Govern i el veïnat de l’Aldosa, que treballa per pactar una resolució conforme als interessos de totes les parts.



Baró va admetre ahir a EL PERIÒDIC que «quan vam rebre l’avantprojecte de FEDA, vam informar-ne els veïns que viuen a l’entorn immediat d’on s’ha d’aixecar l’ETR, i els vam convocar a una reunió per recollir el seu neguit». Amb aquesta acció, «vam provocar que hi hagués la plataforma!», va admetre Baró. Però no li sap greu: «És normal, perquè el nostre rol és estar a prop dels veïns. No ho vam fer amb l’ànim que es creés cap plataforma, sinó d’informar que hi ha aquest projecte, i per què».



El cònsol es va remuntar a l’any 1991, quan FEDA havia de fer arribar les línies d’alta tensió a la Massana i es volia assegurar tenir un terreny per construir una ETR. El comú d’aleshores, de 1991, va acordar cedir-li el terreny de l’Aldosa. 25 anys després de la cessió, «ara FEDA vol fer l’ETR perquè la Massana i Ordino han crescut molt i hi ha molta demanda. És una ETR per subministrar electricitat a les Valls del Nord», va puntualitzar Baró.



«FEDA ens va entrar el projecte i ens va ensenyar una maqueta. Vam parlar amb els veïns, i vam fer venir el director de FEDA. Vam organitzar una segona reunió, també amb FEDA, i els veïns continuaven tenint neguits encara que FEDA hagués donat unes garanties. Finalment, vam fer una tercera reunió, també amb la ministra Calvó, i ara s’ha creat un grup de treball per buscar alternatives, o integrar l’estructura. El Govern s’ha compromès a buscar una solució», va aclarir amb detall el cònsol.



Els veïns temen que la proximitat de l’ETR pugui afectar la seva salut i s’ha demanat un informe a FEDA. «S’anirà parlant, i mentre no tinguin lloc les reunions no es farà res. Estem intentant trobar el consens», va concloure Baró.



L’opinió dels afectats / Per la seva banda, el veïnat de l’Aldosa continua inquiet per les conseqüències que pot comportar la construcció de la infraestructura, tant per a la salut dels residents com per al medi ambient i el paisatge. «No en sabíem res fins que FEDA va començar a actuar sobre el terreny», va subratllar ahir un dels veïns de l’Aldosa, Alfons Valdés, que forma part de la plataforma Aldosa Veïns, constituïda per estar alerta i exigir alternatives al projecte elèctric.



«L’estació farà 20x16x17 metres, i està a tan sols 10 metres d’un habitatge!», va insistir Valdés. De fet, el nucli de l’Aldosa està a uns 250 metres, però hi ha diverses cases unifamiliars que estan a 20-30 metres d’on es pretén aixecar l’estació. «També hi ha el Col·legi dels Pirineus, no es farà enrere el soci?», va augurar. «No ens sembla correcte que ho facin sense comptar amb nosaltres», va lamentar.



Valdés va confirma la reunió mantinguda amb la ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó; el titular de Salut, Carles Álvarez; el cònsol massanenc, David Baró, i el director de FEDA, Albert Moles. «Ens han dit que ens presentaran alternatives», va admetre. L’estació transformadora és un projecte d’envergadura, no només per les dimensions, sinó perquè costarà 9 milions d’euros.



A Aldosa Veïns també li preocupa l’entorn natural, que es pot veure afectat per l’actuació de FEDA, ja que l’estació es fa a la carretera de la Gonarda, al bosc de Bisset, «en una zona molt maca amb l’hípica, amb vistes al Pedraforca, al Casamanya... No es cuida l’entorn?», va preguntar. «A més, la cessió es va fer fa 25 anys, i fins que FEDA no s’hi ha plantat ningú en sabia res. Els departaments estan descoordinats», va criticar.