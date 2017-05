Sant Julià i Encamp arriben en diferent moment a la final

El Memorial Canut arriba com cada final de temporada en una jornada farcida de partits per decidir el darrer títol del futbol sala nacional. Diumenge es disputen les finals en totes les categories, des de prebenjamí fins a sènior. Els Serradells acull enfrontaments des de les 9.30 hores. L’FC Encamp i el SAE Sant Julià jugaran la final sènior a les 19.30 h.



Els dos equips arriben amb diferents circumstàncies. Mentre que els encampadans, que tenen la possibilitat de fer el triplet, tenen la plantilla al complert, els lauredians presenten un bon grapat de baixes. «Arribem justets de forces. Acabem la temporada curts d’efectius», admet Joan Foix, entrenador del Sant Julià, que assenyala que haurà de realitzar a causa de diferents motius una convocatòria de només vuit jugadors, tot i que «veurem si recuperem a algun». La seva és una plantilla veterana, que es converteix en un handicap de cara a les segones parts, i més si les rotacions estan limitades. «Competim molt bé fins a la mitja part. A partir d’aquí se’ns acaba una mica la benzina», perquè «no tenim el fons d’armari que té l’Encamp» per competir al màxim fins a la botzina final.



El tècnic té clar que «el superfavorit és l’Encamp» per aixecar el títol, i pel seu equip arribar per primera vegada a la final és ja tota una fita, perquè els dos últims anys no havien superat els quarts. En aquesta edició «els enquadraments han estat complicats i sabem de la dificultat del repte» per vèncer a la final. Però estan tranquils i l’afronten amb il·lusió perquè «l’objectiu era ser-hi. Ja l’hem complert i jugar aquest partit és un premi per a tots». El projecte lauredià té tres anys de vida i va sorgir per «plantar cara a l’Encamp, que ha estat el gran dominador de les competicions domèstiques». Aquesta temporada «ho hem aconseguit» i optant al títol del Memorial Canut «el gran objectiu està complert. Ara toca competir-lo».



En aquesta final es veurà sobre la pista en els dos conjunts una bona dosi de jugadors formats a l’entitat laurediana, que «posa de manifest que treballem molt bé la base». Igual ho veu el tècnic de l’Encamp, Lluís Cruz, destacant la tasca que realitza el rival, on els jugadors de «les seleccions de base la majoria provenen del club». El seu equip té la possibilitat de guanyar el triplet, després d’imposar-se a inici de temporada a la Supercopa, precisament sobre els lauredians, com la Lliga Viatges Pantours, on el seu rival de diumenge va concloure a la segona posició. Sumar el ple de títols és la fita. «És un repte molt maco continuar guanyant finals. Els jugadors són ambiciosos» i no es conformen amb el que han aconseguit fins ara. «Quan vam començar la temporada volíem guanyar-ho tot. Ara ja portem dos títols».



Aquest curs tots els enfrontaments entre els dos equips han caigut a favor dels encampadans, però «el resultat no reflecteix el que han estat els partits», que sempre van ser competits. Cruz no es refia de les absències que presentarà el contrincant, que compta amb una plantilla experimentada: «Tot i les baixes és a partit únic i pot passar de tot». A més de guanyar la copa espera que «puguem oferir un espectacle molt bo» i que les graderies del pavelló dels Serradells estiguin ben plenes d’espectadors.