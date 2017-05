Notícia Nova acció per promocionar els grups de la comarca La proposta s’adreça a joves de 16 a 35 anys que formin part d'una formació musical

La Regidora de Joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell engega aquest estiu una nova acció per donar suport i promocionar els grups locals de música jove. Sota el nom Joves a la fresca, grups musicals formats per joves de la Seu i comarca actuaran durant dues nits del mes de juliol a les places de la capital alturgellenca.

La regidora de Joventut, Sílvia Iscla, ha explicat que es tracta d’una iniciativa que s’ha treballat a partir d’una demanda que van fer arribar els joves a través de la diagnosi del Pla Local de Joventut. «És una molt bona oportunitat perquè els joves del municipi i la comarca donin a conèixer el seu talent», ha remarcat.

La proposta està oberta a joves de 16 a 35 anys que formin part de grups de música de qualsevol estil i gènere musical. Els components dels grups han d’estar empadronats a la Seu o en qualsevol altra població de l’Alt Urgell. Per poder participar al projecte cal enviar un correu electrònic abans del 28 de maig a joventut@aj-laseu.cat, posant d’assumpte al correu Joves a la Fresca’17.