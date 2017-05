Notícia Jornet s’apropa a la fase decisiva i avança cap al cim de l’Everest L’esportista cerdà ja ha arribat aquesta setmana als 8.400 Jornet a la cota 8.400 de l’Everest.

Kilian Jornet s’apropa a la fase decisiva del seu repte de fer el cim de l’Everest. L’esportista cerdà va penjar dilluns a les xarxes socials una fotografia en la qual explica que ha arribat a la cota 8.400, la qual va assolir des del camp base en poc menys de sis hores.

De fet, Jornet afronta el projecte amb la idea de conquerir el sostre del món en les mateixes condicions que els seus anteriors reptes: amb l’equipament imprescindible i en el mínim temps possible, sempre i quan les condicions meteorològiques ho permetin. L’atleta i muntanyenc català ha valorat positivament el procés d’aclimatació que està seguint per tal d’afrontar amb garanties l’atac al cim, de 8.848 metres, per la cara nord i després d’haver partit des de l’últim nucli habitat, el monestir de Rongbuk.

Just abans de situar-se al peu de l’Everest, aquesta setmana passada Jornet ja va completar un altre repte com era fer el cim del Cho Oyu (8.188 m), el seu primer vuit mil. Jornet ha matisat que no està segur de si va arribar al punt més alt, perquè va ser una pujada molt ràpida, però sí que va ser-ne a l’entorn. En aquesta ascensió també hi va participar la seva companya, l’atleta sueca Emelie Forsberg, que va arribar fins als 7.500 metres.

Aquests dies coincideixen a l’Everest d’altres expedicions, i entre aquestes hi ha la de Ferran Latorre, que intentarà esdevenir el primer català que fa els 14 vuit mil del món. Després de superar un episodi de grip, l’alpinista osonenc, membre de l’equip Grifone, ha informat que ja ha arribat al camp 3, a 7.200 metres d’altitud, i ha tornat al camp base tot esperant les condicions òptimes i una finestra de bon temps que li permeti afrontar l’avanç cap al cim.

De la seva part, la berguedana Núria Picas també és a l’Himàlaia, en aquest cas per fer el cim del Makalu (8.463 m). La bicampiona mundial d’ultratrail ha comunicat que té previst dur a terme l’atac al final d’aquesta setmana, a partir de dissabte.