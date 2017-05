Notícia Canvis en els programes per al foment de l’ocupació Espot explica que és vol afavorir les persones amb més dificultats El ministre Xavier Espot.

El Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior ha decidit fer un seguit de canvis en els programes per al foment de l’ocupació que estan destinats a potenciar el fet que les persones que es troben en situació de vulnerabilitat o d’exclusió socials puguin trobar feina. D’aquesta manera, es mantenen els cinc programes que s’havien dut a terme en anys anteriors però s’hi han introduït un seguit de modificacions. El titular de la cartera, Xavier Espot, va remarcar ahir que aquests programes s’han adaptat a la situació «econòmica i social actual» ja que, tot i que va destacar que el volum de persones que es troben sense feina ha davallat en els darrers mesos, encara n’hi ha que es troben amb dificultats per trobar una ocupació.

A grans trets, els principals canvis en els cinc programes actuals (el de foment de la contractació indefinida al sector privat, el de foment de l’ocupació i formació en el sector privat, el de contractació i la formació pràctica a l’empresa per a joves de 16 a 20 anys, el de millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic i el de foment de l’ocupació en zones geogràfiques allunyades) se centren en què els joves s’hi puguin acollir encara que no sigui la seva primera feina, en incloure com a beneficiàries les persones amb discapacitat o en situació vulnerable (motiu pel qual es permet que els contractes siguin inferiors a les 40 hores setmanals) i en eliminar les carències que fins ara estaven fixades.



zones allunyades / Pel que fa al cas concret del programa de foment de l’ocupació en zones geogràfiques allunyades, es manté una ajuda per al transport que pot anar fins al 204 euros mensuals en funció de la distància al lloc de treball i, a més, s’hi inclou que el treballador pugui rebre una altre ajut d’entre 100 i 200 euros, també en funció de la distància entre el seu domicili i el lloc de treball. En aquest cas, cal destacar que fins ara es donava una subvenció per empresa de 200 euros que ara rebrà l’empleat.

Altres canvis a esmentar és que, en el cas del programa de millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic, s’hi inclou els joves d’entre els 16 i els 20 anys, ja que fins ara havien de ser més grans de 18 o estar emancipats, i també es facilita que els contractes puguin ser des de dos a nou mesos.

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior va destacar que l’any passat es van fer 88 contractacions a través d’aquests cinc programes i que el de millora de l’ocupabilitat en el sector públic ha estat, tradicionalment, el que ha tingut més bona acollida. La partida total que es destinen a les ajudes que es donaran a les empreses i als treballadors en el marc d’aquests programes s’eleva a més de dos milions.

De manera paral·lela, el ministre ha presentat el projecte Job Meeting sectorial dirigit a l’hosteleria i a la restauració per apropar candidats potencials i empreses del sector. L’acte tindrà lloc durant la primera quinzena de juny al centre de Formació Professional d’Aixovall i comptarà amb presentacions per part de les empreses i d’espais per realitzar trobades privades i lliurar i recollir currículums.