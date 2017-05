Espot creu que encara queda per lluitar contra la LTBIfòbia

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va participar ahir en la taula rodona LGTBIfòbia: què és i com prevenir-la i va assegurar que la LTBIfòbia es combat, entre altres coses, amb actes com aquest. Espot va reivindicar que encara queda camí per recórrer en la lluita contra les discriminacions. I és que a través de «taules rodones com aquesta s’evidencia que la problemàtica encara existeix, tot i els avenços substancials en la prevenció i l’eradicació de les actituds LGTBIfòbiques».



D’altra banda, el ministre va advertir que no es pot parlar del col·lectiu LGTBI de forma genèrica, ja que cada persona, en funció de la seva situació personal i laboral, està més o menys exposat a situacions discriminatòries. Per aquest fet, segons Espot, s’ha d’incidir en l’atenció individualitzada que s’ofereix a la nova àrea de Polítiques d’Igualtat del Govern i que pretén donar acollida i assessorament des d’una perspectiva transversal a aquelles persones que poden ser subjecte de discriminacions, segons informa l’ANA.



Participants / La taula, organitzada per l’àrea de Polítiques d’Igualtat del Govern i l’associació Som com Som, va comptar amb la cap de l’àrea de Polítiques d’Igualtat del ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior, Mireia Porras; el president de l’associació Som com Som, Carles Perea; un representant del Col·legi Oficial de Psicòlegs d’Andorra, Francesc Barbero; i la tècnica del Servei d’informació i atenció a les dones de l’Alt Urgell, Sílvia Trigueros.