Cetrasa no registra cap ultrapassament d’emissions

La Comissió d’Informació i Vigilància del Centre de Tractament de Residus va mantenir dimecres una reunió per presentar els balanços del 2016 en els àmbits de l’aigua, l’aire i el sòl, així com el balanç de funcionament del CTR de l’octubre al març del 2017. Segons informa el Govern, del balanç de funcionament se n’extreu que no s’ha registrat cap ultrapassament de les emissions.



Estudi d’impacte / D’altra banda, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, va aprofitar la reunió per traslladar a la comissió la petició dels consellers de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient, d’encomanar un estudi d’impacte de la importació de residus. La comunicació es va fer en vista de l’interès detectat per part de la ciutadania respecte a aquesta qüestió però tenint en compte que ja existeixen diversos estudis vàlids en aquesta matèria. Al respecte, la Comissió d’Informació i Vigilància va acordar incrementar la divulgació i la informació relacionada amb el trasllat de residus.