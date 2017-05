La CTU recomana el Govern ignorar el recurs de Viladomat

La Comissió Tècnica d’Urbanisme (CTU) ha recomanat al Govern que no atengui el recurs de Joan Viladomat contra la declaració d’interès nacional de la plataforma esquiable a Soldeu, segons va anunciar ahir Jordi Cinca, en la roda de premsa post Consell de Ministres que es va celebrar ahir.



El portaveu del Govern no va aportar cap detall més. Simplement va anunciar que la CTU s’ha reunit però alhora va concretar que «no tenim el text de la resolució. Ens ho ha avançat el ministre [Torres], però ell tampoc tenia els detalls. Amb tot, Cinca va recordar que la comissió està formada per tècnics del ministeri d’Ordenament Territorial, però també de tècnics dels departaments d’obres i ordenament dels comuns i que són aquests els que han valorat que «els arguments no son suficients» com per atendre el recurs de l’accionista majoritari de Saetde.

«No és cap caprici» / El portaveu de l’Executiu va mostrar la satisfacció general de l’administració pública i va deixar clara una cosa: «No és cap caprici construir aquesta plataforma». Dit d’una altra manera, va defensar que hi ha «la necessitat» de fer aquestes obres, no només de cara a les finals de la Copa del Món femenina d’esquí alpí del 2019, sinó també «perquè ens continuïn assignant proves d’aquesta rellevància» en dates futures.



En tot cas, hi ha un punt enlaire en tot aquest enrenou. El Govern sosté que calen les obres per recomanació de la Federació Internacional d’Esquí (FIS), però Torres va admetre dimarts que no havia llegit cap informe al respecte i ahir Cinca es va remetre a dir que desconeix «en quin format» es va rebre, però va deixar clar que ho va fer. Per si es posava en dubte la credibilitat del Govern.



I per acabar, va insistir en la importància capital d’aquest projecte. «No és raonable discutir l’interès d’aquest projecte», que remarca que no només ho és per a l’estació, sinó per al país en general. «Cal una major amplitud de mires» en aquest assumpte», va sentenciar.