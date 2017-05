Com esvair l’etiqueta de rebaixes permanents

Andorra vol treure’s de sobre l’etiqueta que s’ha guanyat de que té rebaixes permanents. Era la sensació que donava, tot i que en realitat, per llei tenia sis mesos oficials per viure de les ofertes dels seus productes.



El Consell de Ministres, a proposta de Francesc Camp, va aprovar ahir el decret pel qual s’estableix que el calendari de rebaixes escurça el seu període a poc més de quatre mesos. El retall és equitatiu: Un per a la temporada d’estiu i un altre per a la d’hivern. El titular de Turisme i Comerç té clar que el pla estratègic del turisme de compores ha identificat la necessitat de reduir els períodes de rebaixes amb la finalitat d’oferir una major qualitat com a destí de compres. Tot això, d’acord amb els comerciants, amb els quals s’ha arribat a un consens a base de reunions sectorials i comissions de treball del Consell Andorrà per a la competitivitat del comerç.



Així que amb la temporada d’estiu a tocar, el calendari de rebaixes s’iniciarà el pròxim 23 de juny i finalitzarà el 31 d’agost. S’ha suprimit una setmana menys al primer mes i desapareix del mapa el setembre, que fins el 2015 tenia tres setmanes. Pel que fa al sector privat, conservarà el marge que ha tingut sempre, però també amb la lleugera reducció, i és que enlloc de començar el 12 de juny, com va passar el 2015, ho farà uns dies més tard, el 16.



A l’hivern la fórmula és diferent. Amb el Nadal a l’entrada de l’estació del fred i la neu, es conserva el 22 de desembre com a data d’inici de les rebaixes, amb l’objectiu de mantenir el distintiu respecte a Espanya i França, que ho fan a partir del gener i que històricament els seus habitants han vingut a Andorra pensant en el Pare Noel i el Cagatió.



És al final on hi ha el diferencial. Enlloc d’estirar-se fins la tercera setmana de març, serà fins el 28 de febrer. I pel que fa al sector d’articles esportius, es mouran entre el 2 de febrer i el 8 d’abril. Què guanyem així? «Busquem anar a un comerç de més qualitat i per això cal que ens traiem l’etiqueta de que som un país en promoció permanent», Camp dixit.