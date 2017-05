Els pagesos proposen una transició de vint anys

El president de l’Associació de Pagesos i Ramaders (APRA), Xavier Coma, va manifestar ahir a EL PERIÒDIC que estan disposats a acceptar una transició al cultiu del tabac d’uns vint anys en un possible acord d’associació amb la Unió Europea (UE), sempre que durant aquest temps es mantinguin unes condicions especials pel cultiu.



En concret, aquest mes de maig el Govern ha de fer una proposta a la UE sobre els capítols de l’1 al 24 de l’Acord Duaner i que fan referència als productes agrícoles. La proposta amb la qual es treballa, va dir Coma, és que els primers capítols es quedin dins de l’acord amb Brussel·les, mentre que el tabac, el 24, estaria fora. «S’està parlant de fer la lliure circulació de l’1 al 23 dintre de l’Acord Duaner, sempre supeditat a una solució acceptable per al 24», va destacar ahir Coma. En aquesta línia va precisar que «tot l’Acord Duaner entraria dins de l’acord d’associació, però el tabac estaria en un estatus especial, supeditat que hi hagués un bon acord per a aquest producte». Aquesta, va afirmar, és la proposta del Govern i és amb el que s’està treballant. Coma va relatar que fins ara sempre havien defensat que tots els capítols relacionats amb l’agricultura «havien d’estar fora de l’acord amb la UE perquè era tot el sector, però sobretot com a mesura de protecció del tabac». La proposta actual, però, els permet seguir protegint aquest cultiu. De fet, Coma va relatar que l’APRA ha elaborat un estudi en el qual han observat que dels capítols de l’1 al 23 es demostra que no han trobat «excessives diferències, a nivell econòmic, entre ser-hi o no ser-hi» dins l’acord d’associació. Per tot això, va dir Coma, l’Acord Duaner «tal com l’entenem fins ara, canviaria absolutament».

Un període de revisió / Ara el debat se centra en com es pot protegir el tabac i les seves especificitats en un possible acord amb la UE. En aquest context, va explicar Coma, han facilitat algunes propostes i reflexions al Govern que creuen que ajudarien que aquest cultiu «fos sostenible i satisfactori». Una d’aquestes és que es doni un període superior a vint 20 anys per revisar el sector. «No és que se li posi una data de caducitat, que no ho volem nosaltres. El que volem és donar un temps a partir del qual, si s’ha donat una sèrie de circumstàncies, se’n torni a parlar i es torni a veure com està aquest tema», va matissar. En aquest període de temps el que s’ha de veure és si el sector ha sigut capaç «de fer una evolució suficient per no tenir dependència d’aquest producte». Si es dona aquesta circumstància, Coma es mostra disposat que es revisi l’acord del tabac. En canvi, si segueix el lligam amb aquest cultiu, llavors es proposa tornar a negociar una altre període transitori per a aquest producte. En aquest mateix sentit, va argumentar que la xifra dels vint anys no és per casualitat, sinó que l’agricultura té els seus propis «tempos» i necessita més temps que altres activitats. «Quan plantes un arbre fins als quatre anys no comença a produir», va especificar Coma. Així mateix, segons el president de l’APRA, la reforma del sector haurà d’anar acompanyada d’una ajuda del Govern. L’associació preveu seguir aportant noves idees, que aniran acompanyades d’arguments que sustentin les seves propostes.



«No som euroescèptics, no som anti-Europa, simplement volem salvaguardar aquesta especificitat i dependència que tenim d’un cultiu i que els beneficis d’aquest ens els han donat les condicions que hem tingut amb l’Acord Duaner», va ressaltar Coma per defensar la necessitat d’un bon pacte pel tabac, ja que «si no es troba una bona solució» per aquest producte «l’acord no pot ser satisfactori per a Andorra». Al país hi ha un total de 450 productors de tabac. A més, Coma va agregar que aquest acord ha de ser bo pels productors, i per a tots els sectors: «No pot deixar danys col·laterals ni cadàvers a la cuneta».

Un cultiu de capa caiguda / Tot i així, va remarcar que el país haurà d’anar deixant a poc a poc el cultiu del tabac perquè és un producte que cada cop es ven menys. «Hem d’intentar que el cultiu de tabac a Andorra vagi a la baixa perquè és la tendència del consumidor i no perquè ho mani l’acord d’associació amb Brussel·les», va sentenciar.