Torras i López destaquen a Irlanda a la Northwest 200

Els dos pilots de l’equip andorrà martimotos.com van anar de menys a més a la Northwest 200, que forma part del calendari de la International Road Racing Championship. Van superar els problemes que van tenir a les sessions d’entrenaments per obtenir resultats destacats.



La prova es disputava en carreteres irlandeses, que uneixen les localitats de Portstewart, Portrush i Coleraine. Raül Torras participava a la categoria Superbike i Víctor López, en les de Supersport i Supertwin. Torras va veure als entrenaments com el pneumàtic posterior se li punxava en la zona més ràpida, però va poder mantenir el control de la Yamaha R1 per no caure. Per la seva part, López tenia problemes d’electrònica a les dues màquines. A les curses van solventar les incidències. Torras va guanyar posicions en la primera per concloure al 23è lloc, mentre que López era dotzè. En la segona Torras repetia la mateixa classificació, mentre que López era capaç de millorar una plaça en Supertwin i ser 11è.



L’objectiu principal de l’equip en aquesta prova era preparar el Tourist Trophy de l’illa de Man, una de les proves històriques i mítiques del panorama internacional. Torras competirà a les categories Superstock, Superbike i Senior TT. D’altra banda, l’equip va rebre recentment el quart premi del Madrid Motorcycle Film Festival amb el documental Newcomers, de l’andorrà Martí Martínez i la francesa Vanessa Pla, que relata l’experiència de dos pilots aficionats de l’equip martimotos.com que debuten a les curses de l’illa de Man.