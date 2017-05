Martí compta amb Rajoy per defensar el tabac

«El president del Govern espanyol entén les especificitats que ha de salvaguardar Andorra especialment pel que fa al tabac». Així va indicar ahir el cap de Govern, Toni Martí, que el Principat compta amb el suport de l’estat veí del sud en el procés de negociació que està duent a terme per associar-se amb la Unió Europea (UE), especialment pel que fa al tracte per al tabac. Les declaracions les va fer ahir després de reunir-se amb el president espanyol al Palau de la Moncloa de Madrid en la primera trobada d’ençà que Rajoy va ser reelegit i tot indicant que també demanarà una trobada amb el nou copríncep i president de la república francesa, Emmanuel Macron. «Hi ha dos estats que pesaran molt sobre la negociació [amb Europa] que són França i Espanya, i en aquest sentit avui [ahir per al lector] hem reforçat la voluntat conjunta que hi ha amb el president del Govern espanyol per trobar una solució», va manifestar.Tal com va explicar Martí, el líder popular comprèn que mantenir el tracte específic per l’article 24 –el relatiu al tabac– és necessari «per el futur i la viabilitat del sector agrícola i que no es malmetin els ingressos de l’Estat». «Hi ha una gran feina per explicar a tots els socis europeus aquesta especificitat que tenim dret a demanar», va assenyalar, recalcant que és encara més important que ho entenguin els dos països veïns «pel pes que tindran dins la negociació».Pel que fa al contraban, el líder demòcrata va assegurar que per a Espanya «això no és un problema, tant és així que ni n’hem parlat». I per argumentar la resposta va recordar que el Consell General va aprovar recentment una pujada de la taxa sobre el tabac i que «en menys de sis anys s’han incrementat un 272% sobre les taxes originals», a més del «reforçar per lluitar contra el contraban». «Les demostracions d’Andorra són clares», va sentenciar.El màxim representant de l’Executiu va insistir en què la proposta que faran a Brussel·les sobre el tabac serà prèviament «consensuada» amb fabricants i tabaquers. I va recordar que l’acostament a Europa «ve de lluny amb el senyor Albert Pintat, el senyor Jaume Bartumeu, jo mateix, i ho acabarà de concloure un altre cap de Govern». Per això, va reiterar la demanda perquè totes les forces polítiques del país s’uneixin a la negociació «perquè més discutirem des de casa i més s’enriquiran les converses i les propostes».Un altre dels temes rellevants que van centrar la reunió de Martí i Rajoy és el futur de l’aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell. Actualment, les instal·lacions estan pendents de rebre els informes tècnics que confirmin la viabilitat d’homologar el sistema GPS per poder realitzar maniobres d’aterratge i enlairement de manera segura en condicions meteorològiques adverses. En aquest sentit, el cap de l’Executiu va avançar que la trobada va servir per fer «un pas de gegant», ja que el document estarà enllestit «a finals de juny o principis de juliol». Aquest informe permetrà que el govern espanyol autoritzi la instal·lació i que, consegüentment, les companyies interessades puguin començar a operar. A parer del líder taronja, a més, comptar amb aquest sistema ajudarà a què altres companyies s’interessin en l’aeroport.Finalment, Toni Martí va assegurar que ni el cas BPA ni el cas Pujol van sortir a la conversa amb el president espanyol, ja que «jo no parlo de temes judicialitzats perquè cal preservar la separació de poders». Preguntat sobre com es podran veure afectades les relacions amb Espanya en cas de confirmar-se les presumptes amenaces denunciades per Higini Cierco per part de policies espanyols per aconseguir informació sobre la família Pujol, Martí es va limitar a insistir en què «Espanya i Andorra s’han de respectar amb tots els casos i tots els supòsits» i que «quan realment les coses estiguin clares ja ens expressarem». «El que no pot fer el Govern d’Andorra ni en un sentit ni en un altre és prejutjar res perquè seria d’una gran imprudència», va concloure.

- La reunió a la capital espanyola també va servir per presentar formalment al Govern espanyol la candidatura per acollir la Cimera iberoamericana el 2020. Segons va explicar el cap de l’Executiu, Toni Martí, la cimera «és una gran oportunitat per Andorra per donar-se a conèixer», ja que vindran «entre 500 i 1.000 periodistes que en faran difusió».

- Malgrat que s’ha de confirmar oficialment l’any que ve el país que acollirà l’esdeveniment en la propera cimera que tindrà lloc a Antigua, Guatemala, Martí es va mostrar convençut que el Principat serà l’escollit.

- El màxim representant del Govern també va manifestar que Andorra té la voluntat de fer reunions sectorials en altres països.