Lluís Marín passarà per quiròfan i es perdrà l’inici de temporada

Cop important per a Lluís Marín. Va acabar la temporada tocat de l’espatlla i volia no haver de passar per quiròfan per tal de recuperar-se. Però en un entrenament se li va sortir i aquest fet provoca que finalment no pugui esquivar l’operació. La confirmació provoca canvis significatius en la seva programació i el calendari de competició, perdent-se les primeres proves de la Copa del Món.



Entrenant a Andorra el surfista de neu va patir una nova lesió a la zona que ja tenia afectada. Amb els metges decidiran quina és la data per a ser intervingut, que no s’allargarà en el temps. Aquest nou contratemps era un aspecte que no valorava. «No tenia pensat passar pel quiròfan, però ara no hi ha un altre remei. Ho he d’assumir. Em trenca bastant la temporada», afirma Marín. El que és segur és que la primera cita de la Copa del Món, a Bariloche al setembre, se la perdrà. I a les de desembre està complicat que hi arribi a temps i que estigui en condicions per a l’exigència que suposen curses d’aquest tipus: «S’han de veure quins són els terminis de recuperació, però ho veig molt just».



Tot dependrà de quan passi pel quiròfan i la recuperació que hagi de realitzar per conèixer quan podrà efectuar la seva tornada a les pistes. «En funció de la data podrem dir els terminis de si arribarem o no» a les proves de desembre, assenyala Carles Visa, director tècnic de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE). De moment tota la programació de pretemporada queda en l’aire i estan «tots a l’expectativa» de com anirà l’operació. Aquest nou entrebanc fa que el surfista estigui «tocat perquè és una temporada on tenia moltes ganes de rescabalar-se de la que ha fet», a més que l’any vinent hi ha els Jocs Olímpics d’hivern de Pyeongchang i volia ser-hi. «Les Copes del Món del desembre les veig molt justes» per estar a punt i valora que al gener podria començar a competir. Abans, necessita posar-se a to per afrontar en plenes condicions el segon tram de la campanya. «Al desembre ha d’agafar el ritme i les sensacions. Tècnicament es posarà ràpid al nivell» per les seves característiques.



Una lesió i haver de ser operat mai són bones notícies, però Visa exposa que després d’una temporada complicada amb les lesions com la que va patir en la passada, «una aturada pot no anar-li malament psicològicament», per regenerar-se i tornar amb més potència. «És fort i valent. La il·lusió per aquest esport supera tots els mals que té», subratlla, i pels antecedents que té està segur que tornarà a exposar el nivell al que està acostumat a competir: «Se n’ha sortit altres vegades i aquesta experiència la té».

Canvis i baixes / Com és habitual, cada temporada es produeixen variacions als equips de la FAE per millorar el rendiment dels seus corredors. Per a la pròxima es produiran modificacions a nivell de programes i en l’estructura dels conjunts. «Seguirem la línia que venim fent cada any. Alguns canvis evidentment els farem perquè sempre són bons i s’ha d’intentar millorar. Les coses que no acaben d’encaixar o funcionar les intentarem modificar per anar millor. A mida que vas pujant el nivell l’exigència es fa més dura, amb el qual hem d’estar ben estructurats per poder-hi fer front», indica Visa.



Qui no seguirà a l’equip són Robert Solsona i Sara Raméntol. «A nivell dels objectius ens quedem una mica lluny, i de la realitat d’on hauríem d’estar i on hi ha el nivell. Hi ha vegades que això es fa més costa amunt i complicat i hi ha corredors que decideixen tirar la tovallola», exposa sobre els dos esquiadors. També es produeix una variació en el preparador físic. L’anglès Matt Dickens fitxa per l’equip del seu compatriota Bradley Smith, pilot de MotoGP. El substitueix el francès Etienne Clerc.

Entrega de premis dels campions nacionals



Escaldes-Engordany q La Federació Andorrana d’Esquí va fer ahir entrega dels premis dels Campionats Nacionals d’Andorra, de totes les categories i disciplines que es troben sota el paraigües de l’ens. L’acte es va realitzar a la sala del Prat del Roure d’Escaldes-Engordany i els corredors van rebre el guardó que els acredita entre les tres primeres places del podi.