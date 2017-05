Notícia Naudi reclama al síndic la plaça al Consell d’Europa El parlamentari tramita una carta a Mateu perquè informi a la Junta de Presidents Víctor Naudi Autor/a: MARICEL BLANCH

El conseller general de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Víctor Naudi, va trametre ahir una carta al síndic general per informar-lo que el grup mixt va constatar en la reunió mantinguda dilluns que la plaça al Consell d’Europa pertany a la formació. Per això, reclama que es procedeixi a la substitució de Sílvia Bonet en la delegació nacional andorrana que el Consell General envia a l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, ara que ja no és militant d’SDP. En conseqüència, el parlamentari progressista demana al síndic de fer el necessari davant la Junta de Presidents perquè en la primera sessió del Consell General que tingui lloc el proper mes de juny es procedeixi a modificar la composició de la delegació andorrana al Consell d’Europa.



En la reunió que va tenir lloc dilluns els cinc membres del Grup Mixt –tres del PS, un d’SDP i la consellera independent– van refer l’acord de repartiment de funcions signat a principis de legislatura. Amb aquest nou ajustament, els parlamentaris van atorgar a Bonet la representació a la secció andorrana a l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF). La resta d’òrgans internacionals no van rebre modificacions.