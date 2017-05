Pou creu que Europa firmarà un pacte amb Andorra en dos anys

L’especialista en Unió Europea (UE) Víctor Pou va afirmar ahir que creu que Brussel·les i Andorra segellaren un acord en un període màxim de dos anys. «No es pot parlar fàcilment de calendaris, però jo crec que es pot parlar en termes d’un any o dos», va destacar Pou, que ahir va oferir la conferència La Unió Europea després del Brexit i l’elecció de Donald Trump: deconstrucció o rellançament? Incidència sobre les negociacions amb Andorra i que va organitzar la Confederació Empresarial Andorrana (CEA).



Pou, que va treballar com a Stagiaire a la Comissió Europea, va destacar que «s’hauria d’acabar abans de dos anys» la negociació. «Els comentaris que em donen (des de Brussel·les) són d’aquest tipus», va assegurar Pou. No obstant això, va remarcar que «l’altra banda (UE) vol acabar bé les negociacions, però ho vol fer seguint el seu ritme, està acostumat a tots els protocols». A més, hi va afegir que «hi ha una clara voluntat per part dels comunitaris de tancar les negociacions amb Andorra i la resta». Pel que fa a Andorra va assegurar que «està negociant molt bé i està molt ben vista per part de l’altra banda».

En un altre context, va considerar que Andorra podrà mantenir les seves especificitats: «Començant per la fiscal i acabant pel tabac». Ara bé, segons Pou, està per veure com es farà això. «Una cosa serà com les mantindrà i en quin marc les mantindrà», va ressaltar l’expert, ja que hi haurà «uns paraigües institucional nou i uns protocols per cada país». En aquest sentit, va assegurar Pou, que «s’està preparant una mena de barret pels tres països i uns protocols per cada país i aquests protocols per a cada país salvarien les especificitats que es volen salvar dins del que fa referència a la Unió Duanera». Així doncs, va opinar que encara que puguin desaparèixer alguns dels pactes actuals, es mantindrà «el que és essencial per a l’acord».

Una nova Europa / Andorra però haurà de bregar amb un nou panorama dins de la UE que, segons Pou, ha recuperat l’optimisme cap a les institucions europees. Fins ara, segons Pou, havia regnat un cert pessimisme amb la UE i que va tenir el seu pic més alt l’any passat amb la victòria del Brexit en el referèndum del juny. Una tendència que ara s’ha començat a revertir amb la victòria d’Emmanuel Macron a França per sobre de l’euroescèptica Marine Le Pen. «Això és bo per a Andorra perquè es trobarà un marc cada vegada més optimista de cara al futur», va assenyalar Pou.



També va subratllar l’especialista que, arran de la sortida del Regne Unit, la UE vol «tancar el mapa de l’Europa Oriental» i per, tant, arribar a un acord amb Andorra, San Marino i Mònaco. «Es vol tancar l’acord amb Andorra el més aviat que es pugui», va sentenciar Pou.