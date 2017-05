Notícia El PS, en contra dels canvis en les intervencions telefòniques La formació esmena la modificació del Codi Penal per eliminar les disposicions que “vulneren drets fonamentals” Pere López Autor/a: MARICEL BLANCH

Els consellers generals del Partit Socialdemòcrata (PS) volen que s’elimini de la modificació del Codi de Procediment Penal la possibilitat que els batlles puguin ordenar intervencions de les comunicacions per a la investigació de qualsevol tipus de delicte, independentment de la seva gravetat, així com la de reclamar, per part també del fiscal, informació a professionals subjectes a secret només amb un requeriment sense que aquest sigui motivat. Des de la formació es posa en relleu que aquestes mesures consistirien una «clara vulneració dels drets fonamentals». Per això, han presentat una esmena al projecte de llei, mitjançant la qual proposen la supressió de la disposició final que, en cas d’aprovar-se tal com el Govern va tramitar el text, obriria la porta a aquestes formes d’actuació.



Actualment, la llei estableix que un batlle pot sol·licitar la intervenció de les comunicacions únicament «en matèria de delictes majors, en tots els casos, i de delictes menors en el cas de corrupció o tràfic d’influències». Pel que fa als requeriments d’informació a entitats financeres o persones físiques o jurídiques sotmeses al secret professional, s’indica que sempre s’ha «d’acordar per aute motivat». Al seu entendre, la modificació «s’amplia sense justificació la possibilitat d’efectuar intervencions». EI defensen que «l’actual redactat del referit article és correcte i garantista, quedant perfectament salvaguardat l’equilibri entre la protecció dels drets fonamentals reconeguts per la nostra Constitució i la necessitat d’investigació per part dels òrgans judicials».