Notícia La Generalitat distingeix 53 clubs i esportistes de l’Alt Pirineu i Aran Els guardons premien els èxits del 2016 en l’àmbit català, estat i internacional Els esportistes pirinencs guardonats. Autor/a: Ràdio Seu

La Generalitat de Catalunya va reconèixer dimecres a 51 esportistes de l’Alt Pirineu i Aran i dos clubs (Cadí Canoë-Kayak i Sedis Bàsquet) pels èxits assolits el 2016 en competicions d’àmbit català, estatal i internacional. L’acte, que es va celebrar a la Sala de Sant Domènec de la Seu d’Urgell, va comptar amb la participació del secretari general de l’Esport, Gerard Figueras; la delegada del Govern a l’Alt Pirineu, Rosa Amorós; l’alcalde de la Seu, Albert Batalla, i el representant territorial d’Esports, Joan Segura, entre d’altres autoritats.



Dels guardons individuals, 30 reconeixements van ser per a homes i 21 per a dones, de 18 clubs i entitats, 15 dels quals del mateix territori de l’Alt Pirineu i Aran. Hi ha hagut distincions per a practicants de set disciplines esportives o federacions. Entre els esportistes guardonats destaquen noms com ara Laura Orgué (esquí de muntanya i curses de muntanya), Júlia Bargalló (esquí alpí), Kilian Jornet (esquí de muntanya), Lídia Iglesias (esquí de fons) i piragüistes com Núria Vilarrubla i Annebel Van der Knijff, entre d’altres.

L’any 2016, entre tots aquests esportistes es van assolir 24 medalles en campionats de Catalunya, 58 medalles als campionats d’Espanya (28 d’or), quatre medalles en campionats europeus (una d’or) i tres medalles en mundials.