Notícia Bonet assegura que res del que diu Bartumeu «és real» La consellera confia que Sindicatura li tornarà a donar la raó La consellera independent al Consell General. Autor/a: MARICEL BLANCH

La consellera independent, Sílvia Bonet, va confessar ahir que se sent «atacada» i «menystinguda» pel president del seu expartit, Jaume Bartumeu, i que totes les seves acusacions són falses. Concretament, Bonet es referia a les declaracions que el progressista va fer dimarts en roda de premsa acusant la consellera de seguir en política per qüestions econòmiques. «Els que per qualsevol cosa ens hem apartat del seu costat [de Bartumeu] hem acabat de la mateixa manera», va sentenciar.



Pel que fa a la seva situació dins del grup mixt, Bonet va reiterar que va demanar estar a ple temps «a títol personal» i per «incompatibilitat amb la meva feina». «Ho segueixo defensant per justícia perquè va ser un acord que no estava dins del grup mixt», va apuntar. Una lectura que no comparteixen els companys de grup del PS i d’SDP que demanen a Sindicatura que prengui una decisió perquè al seu entendre la consellera no pot mantenir l’exclusivitat.



En aquest sentit, Bonet va confiar que Sindicatura tornaria a fer la mateixa lectura i que, per tant, li donaria de nou la raó «perquè l’acord diu el que diu i jo no puc fer una lectura diferent». També va considerar que Sindicatura permetrà que la seva substitució al Consell d’Europa per Víctor Naudi es posposi fins el juny per tal que pugui presentar un informe, tal com ella va demanar.



Pel que fa a l’informe jurídic que Socialdemocràcia i Progrés va encarregar i que segons ells demostraria que la consellera no pot seguir a ple temps, Bonet va afirmar que encara no l’ha vist i que quan hi tingui accés decidirà què fa.