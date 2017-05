Notícia Enquesta per conèixer l’opinió ciutadana sobre desigualtat El qüestionari es pot contestar fins el 8 de juny via en línia o en paper La consellera Sílvia Bonet al costat del ministre Xavier Espot, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

L’elaboració del Llibre Blanc de la Igualtat arriba a la seva darrera fase. El Govern i el Consell General obren el projecte a la ciutadania a través d’una enquesta i conviden a tots els residents a donar-li resposta «per tal de copsar la percepció que tenen els ciutadans sobre la igualtat d’oportunitats». El resultat de les enquestes ha de servir, juntament amb el treball fet prèviament, per marcar les accions, així com la prioritat de cada una en matèria d’igualtat.



El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, juntament amb la consellera independent i presidenta de la comissió d’Afers Socials, Sílvia Bonet, van exposar que les preguntes es podran respondre via en línia o en paper fins el 8 de juny.



A finals del mateix mes es presentaran les conclusions que permetran començar a treballar en les normes que calguin per combatre les desigualtats. Segons el ministre, aquestes iniciatives també serveixen per «configurar una ciutadania crítica i compromesa amb la transformació de la societat».