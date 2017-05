El comú acaba amb les inundacions de Santa Coloma

Les inundacions de Santa Coloma passaran a la història gràcies a les obres de la separativa d’aigües que està realitzant el Comú d’Andorra la Vella, segons va destacar ahir la cònsol major de la capital, Conxita Marsol.



Marsol va especificar que malgrat que al llarg de l’estiu passat ja es van fer alguns treballs per minimitzar les inundacions que pateix la zona quan hi ha fortes pluges, amb les obres que s’estan realitzant ara a l’alçada del carrer Prat Salit (que arribaran fins a la Borda Mateu durant la següent fase i després fins al carrer Gil Torres durant la darrera actuació) la problemàtica quedarà pràcticament solucionada.



La cònsol major també va especificar que gràcies a un acord que s’ha establert entre el comú i diferents particulars de la zona (les famílies Riba i Mirabet), la corporació s’estalviarà prop de 2,4 milions d’euros dels 10 que costen en total les obres de la separativa.



En aquest sentit, Marsol va voler destacar la importància d’establir convenis entre les administracions públiques i el sector privat i va destacar que el comú ja està estudiant altres convenis d’aquest caire per a futurs projectes de la parròquia.

Estalvi de temps i molèsties / A banda d’un estalvi econòmic, amb el conveni també es guanyarà en «temps» i es causaran menys «molèsties» a la ciutadania, ja que a l’inici del projecte, es va preveure que s’hauria de tallar un tram de l’avinguda d’Enclar i –en conseqüència– la circulació de vehicles es veuria interrompuda durant 18 mesos, però amb l’acord, això no serà necessari, «doncs els tubs de la separativa (que permetran que les aigües fluvials vagin directament al riu i les fecals es distribueixin al col·lector) passaran per sota dels terrenys particulars i no hi haurà la necessitat de seguir la carretera», va destacar Marsol. Per tant, «en uns o dos mesos podríem tenir enllestides les obres d’aquesta tram».

Tot i això, la cònsol va destacar que la totalitat dels treballs no s’aconseguirà «en un ni dos anys».

Punts negres / D’altra banda, la cònsol major va destacar que també s’està treballant en un seguit de «punts negres» que presenta la parròquia pel que fa a l’abocament d’aigües brutes al riu. Marsol va puntualitzar que «hi ha aigües de particulars que hi van a parar directament, per això, hem contractat a una persona perquè s’encarregui de posar-hi solució».



Marsol va acabar dient que durant els darrers anys no s’han fet «els deures» en relació a la separativa d’aigües, per tant, «s’ha de valorar el gran esforç que està fent el comú, perquè està fent tot el que fins ara no s’havia fet». A més, va destacar que l’any 2005 ja es va signar un conveni per treballar en la separativa però que els comuns anteriors no van acabar fent res.