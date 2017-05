Marsol recorre les resolucions de Sansa i de Bernabé

La cònsol major de la capital, Conxita Marsol, va informar ahir que el comú ha presentat un incident de nul·litat contra la sentència de l’exdirector de comunicació, Manel Sansa, i que trametrà un recurs al Tribunal Superior per la sentència de l’excap jurídica, Raquel Bernabé.



Marsol també va destacar que en els dos casos es tracta d’una recessió de «càrrecs de confiança que havien estat nomenats per una antiga corporació», per tant, «pensem que no és just que la ciutadania o el comú hagi de pagar la indemnització». Tanmateix, Marsol va remarcar que malgrat que les sentències han donat la raó als dos extreballadors, «el comú també ha guanyat la seva part [del cas], perquè les quantitats a pagar són força inferiors a les que es demanaven en un principi».