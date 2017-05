La marxa popular Marc G.G. celebra una nova edició

L’associació Marc G. G. organitza, per quart any consecutiu, una marxa popular amb el propòsit de donar a conèixer i apropar l’activitat de l’associació de dol als ciutadans.



Segons va informar ahir la seva presidenta, Rosa Galobardes, s’espera poder assolir la participació d’anys anteriors, «però si es pot superar, millor». En aquest sentit, Galobardes va destacar que es preveu vendre unes 800 samarretes, «tot i que no tots els que la compren acaben finalment fent la marxa».



La marxa d’enguany es farà el proper 28 de maig a les 10 del matí i tindrà un recorregut de 3,5 quilòmetres. La sortida i arribada serà al Prat del Roure.

Les inscripcions / Pel que fa a les inscripcions, Galobardes va destacar que es poden fer a través del portal online www.topcrono.net fins el proper dimecres. A més, com a novetat, «aquest any tindrem un estand a la planta baixa de la illa durant els dies 25, 26 i 27 d’aquest mes perquè qui ho prefereixi pugui fer la inscripció de forma presencial i així ens pugui conèixer o parlar amb nosaltres», va detallar Galobardes. El cost per participar en la marxa (que inclou una samarreta de l’associació) és de vuit euros.



Una marxa en família / Galobardes també va voler destacar la importància de realitzar aquestes activitats per donar a conèixer l’ajuda que ofereix l’associació a les famílies que han patit la pèrdua d’algun ser estimat i que precisament, la marxa «té un recorregut curt perquè tots, tant petits com grans, puguin venir a participar, ja que també és una bona ocasió per passar una estona en família».

L’associació / L’objectiu de l’associació Marc G. G. és: «acollir, crear empatia i donat suport, a més de compartir i ajudar, entre altres, a les persones que han sofert una pèrdua, independentment de la causa que l’hagi motivat».