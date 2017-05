Apel·lació no canvia la decisió i tot segueix igual

Finalment la classificació no es veu modificada i l’FC Andorra disputarà demà la penúltima jornada de la Primera Catalana a la tercera posició. El comitè d’apel·lació de la Federació Catalana de Futbol dona també la raó a la UA Horta en la seva impugnació en el matx que va enfrontar-lo a la UE Sants. Els tres equips estan separats únicament per un punt a falta de dues jornades.



Els fets van succeir el passat 9 d’abril. El derbi barceloní va caure a favor del Sants per 0-1, però aquests van jugar durant 39 segons amb un jugador més sobre el terreny de joc. L’Horta va impugnar el partit al comitè de competició, que va donar els tres punts als locals després de consultar a l’àrbitre, que va afirmar que no havia donat permís al jugador implicat per entrar al camp, tot i que les imatges mostren al contrari. El Sants va realitzar un recurs al comitè d’apel·lació, que ha allargat la decisió en el temps, fins que ahir anunciava que no canvia la decisió que es va prendre. El club verd-i-blanc no es rendeix i trasllada el cas al Tribunal Català de l’Esport, aportant proves que existeixen precedents.



D’aquesta manera la classificació del grup 1 no es veu modificada i l’Horta la lidera amb 59 punts. El Sants és segon amb 58, els mateixos que té l’FC Andorra. Queden només sis punts per disputar-se, pel que les dues últimes jornades es presenten decisives de cara a l’ascens. Els tricolors reben demà a la Borda Mateu al CF Ripollet.