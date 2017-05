Shermadini, designat com a MVP del mes de maig

Torna a fer-ho. Giorgi Shermadini guanya per tercera vegada aquesta temporada el guardó d’MVP del mes. Ara aconsegueix adjudicar-se el de maig, que se suma als que va aconseguir al gener i el març. Durant aquest període el MoraBanc va sumar dues derrotes i una victòria.



La millor actuació la va tenir en l’únic triomf, davant el València Basket al Poliesportiu d’Andorra. El pivot georgià va tenir una valoració de 32 i també va ser designat com el millor jugador de la 32a jornada. Va sumar contra els taronja 22 punts, 10 rebots, dues assistències, dues recuperacions i un tap. En el matx que tancava la fase regular, davant el Reial Madrid i amb pròrroga inclosa, arribava als 27, sent autor de 18 punts, 14 rebots, una assistència i un tap, rebent cinc faltes personals. En l’actuació més discreta, contra el Reial Betis Energía Plus, obtenia un 15 de valoració. Va ser l’autor de sis punts, 11 rebots, una assistència, un tap i rebia quatre faltes.



Shermadini ha tingut durant el mes de maig una valoració mitjana de 24,7, amb 15,3 punts anotats, 11,7 rebots capturats, 1,3 assistències repartides, 0,7 pilotes recuperades, un tap col·locat i 2,7 faltes rebudes. El georgià tanca la fase regular com el segon més valorat de l’ACB, amb 21,3, el tercer màxim anotador (15,3) i el segon rebotador (7,59). Dimarts vinent es donarà a conèixer en un acte a Madrid qui serà l’MVP Movistar de la Lliga Endesa 2016-17, que sortirà dels integrants del cinc ideal de la temporada. A més de Shermadini també hi opten Sergio Llull (Reial Madrid), Edwin Jackson (Movistar Estudiantes), Adam Hanga (Baskònia) i Bojan Dubljevic (València Basket).