Llestos per als play-off

Dimecres arriba el primer round dels quarts de final dels play-off de la Lliga Endesa per al BC MoraBanc Andorra. Es troba al màxim favorit, el Reial Madrid, que es presentarà a la cita després de disputar la final four de l’Eurolliga a Istanbul. La gestió del que passi a la ciutat turca serà clau per afrontar aquest primer matx. Mentrestant, els del Principat estan centrats únicament en aquesta primera confrontació.



A la plantilla andorrana hi ha jugadors que ja saben el que és disputar uns play-off, com en el cas de David Jelinek, amb el Baskònia. Per l’experiència que té, «als play-off és igual qui et toca perquè estan els millors equips. Contra el Reial Madrid hem demostrat que som capaços de ser competitius, però cada partit és diferent i hem d’estar sempre al cent per cent tota l’estona per poder arribar al final amb opcions», assegura el txec, que mostra la il·lusió dels components de la plantilla per estar lluitant pel títol: «Estem molt contents d’aconseguir l’objectiu que a principi de temporada ens havíem plantejat com un somni. Ara ens el toca viure i tothom està molt motivat».



A aquestes alçades «hem de jugar com ho hem fet tota la temporada, sense por, provant de fer el que hem realitzat sempre contra el Madrid», i una de les claus «contra un equip com aquest, sempre has de tractar fer el mínim d’errades possibles perquè són capaços d’aprofitar-los i que et marxin del partit». El conjunt blanc es juga l’Eurolliga i «la guanyi o la perdi sap que encara li toca jugar els play-off de la lliga, que per a ells també és una competició molt important i hi arribaran amb ganes de guanyar». Si és millor que arribi com a campió «es fa difícil de dir. Per un costat si no guanyen pot ser que tinguin més ganes d’adjudicar-se la lliga, però si se l’adjudiquen mai saps si pot ser que ho celebrin molt i els següents dies no estaran en les seves màximes capacitats per aquest motiu, o els anima per guanyar la resta».



Un altre que compta amb experiència als play-off és David Navarro, que queia eliminat en primera ronda jugant amb el València contra el Bilbao. Pel MoraBanc, ser als play-off és una fita històrica i «tenim molta il·lusió. Volem acabar de donar tot el que ens queda per intentar donar la sorpresa. Sabem que és difícil», expressa l’escorta d’Esparraguera, i més perquè el marge d’error és mínim, pel que «la clau és pensar només en el primer partit allà per aconseguir la victòria, perquè saben que la nostra és una pista difícil i poder quedar fora els pot pressionar». La preparació pel duel inicial serà diferent entre uns i altres: «Haver de preparar tota una final four i després fer un canvi total per centrar-te als play-off de la lliga no crec que sigui fàcil, però tenen molts jugadors amb experiència i tenen recursos per solucionar-ho. És una de les coses que hem d’intentar aprofitar». Els enfrontaments fins ara, en lliga i Copa, entre els dos conjunts han tingut màxima igualtat, però en aquesta ocasió «seran partits totalment diferents, però intentarem que s’arribi a finals ajustats com els altres i que aquest cop caiguin cap el nostre costat».

No cometre errades / Qui podrà treure’s l’espina de la temporada passada és Oliver Stevic, que no va poder jugar la primera ronda dels play-off amb el Fuenlabrada contra l’FC Barcelona perquè en el darrer matx de la fase regular es va lesionar a la mà. El serbi exposa que a la plantilla hi ha confiança perquè «estem fent una gran temporada, primer hem jugat la Copa i ara els play-off. Tenim bones sensacions per jugar aquesta eliminatòria i segur que tindrem les nostres oportunitats per guanyar». Un dels secrets dels play-off per a «un equip com el nostre quan juga contra un altre com el Madrid o el Barça és l’energia que exerceixis a la pista. Són millors i més físics perquè juguen també a l’Eurolliga, però si poses la màxima intensitat i concentració a la pista tindràs opcions de vèncer». El marge de preparació és superior pel MoraBanc i «en teoria és una avantatge i els pot afectar jugar contra nosaltres dimecres si perden la final diumenge. Però és un gran equip i poden canviar ràpid la mentalitat d’una competició a una altra. Però el que hem de fer és fixar-nos en nosaltres mateixos».

Burjanadze vol ser-hi / S’ha perdut els últims partits de la fase regular i no vol deixar escapar l’oportunitat de disputar tots uns play-off de la Lliga Endesa. Beqa Burjanadze segueix recuperant-se del genoll per arribar a temps. «Estic millorant mica en mica. Encara tinc molèsties, però espero dimecres estar al partit i ajudar als companys», assegura el georgià, que la temporada passada jugava a la LEB Or i personalment un repte com el que ara arriba «significa molt i sobretot per a tot l’equip, perquè els objectius que ens hem marcat a inici de temporada els hem aconseguit. Molta gent podia tenir al començament certa por amb nosaltres, però hem complert amb els que se’ns demanava».



En aquests quarts de final els blancs «són els favorits, no s’ha de negar. Però hem jugat tres vegades i a les tres hi ha hagut pròrroga. Teníem a la mà la victòria i se’ns han escapat per petits detalls», i precisament «quan perds has d’aprendre dels errors i nosaltres som capaços de millorar. Serveixen per veure en quin aspecte del joc ets dèbil i en quins han de millorar». Comparant, «tenim més dies per preparar bé el partit. Ells estan a un gran nivell i físicament arribarem igualats perquè tenen molt bona rotació» i el que passi a la final four «no crec que els afecti. És el Reial Madrid i quan surt un jugador entra un altre millor. Tenen una plantilla interminable».



Fa cinc anys Thomas Schreiner arribava al club per jugar a LEB Or. Ara es trobarà jugant pel títol de la Lliga Endesa. «Quan em van fitxar no pensava que podria estar disputant uns play-off de l’ACB. Per a mi saber d’on venim i on estem em fa poder disfrutar-ho tot molt més», i més pel rendiment col·lectiu desplegat al llarg dels mesos, materialitzant «una temporada molt bona, primer entrant a la Copa del Rei i després als play-off. Hem aconseguit els objectius, però ara comença una nova temporada. Tots els equips que ens trobem ara lluitem pel títol i tots comencem amb zero victòries. Per això afrontem aquests play-off com a una oportunitat per fer més història de la que hem fet fins ara».



Els madridistes es presenten com a «favorits i les claus està en ser forts en el rebot i no cometre pèrdues, perquè si poden córrer és difícil parar-los. Tots els partits que hem jugat contra ells els hem perdut, i han estat per detalls. Hem d’estar els quaranta minuts sòlids i concentrats». El període de preparació és superior per part andorrana. Si aquest aspecte és una avantatge, «mai se sap, perquè ells estan amb el ritme de jugar i nosaltres estem uns dies sense fer-ho. Però per a nosaltres pot ser positiu tenir més dies i recuperar jugadors que estiguin tocats». L’austríac assenyala que el resultat a la final four pot condicionar al rival: «És un gran equip amb molts bons jugadors, però els pot afectar, encara que no sé com. Estan acostumats a lluitar pels títols i guanyin o perdin sempre han de seguir endavant perquè tenen més partits per optar a guanyar altres títols».



Un andorrà als play-off / Si per a algú és especial jugar aquests play-off és per a Guille Colom, l’únic jugador format a l’entitat. «Per a mi és un orgull com a jugador de la casa i del país. Quan era júnior anava a veure el primer equip en l’ascens a EBA i ara un dels equips forts de la lliga. El país sempre ha estat molt de bàsquet i es mereixen gaudir-lo», assenyala l’andorrà, subratllant que «està clar que és històric, feia més d 20 anys que no arribàvem als play-off i és molt bonic. La gent no pot estar més motivada, et toca el Madrid, que és el favorit a guanyar la lliga, però els hem posat en problemes els tres partits que hem jugat. Anem amb ambició, no només a disfrutar de l’experiència. Intentarem guanyar-los».



Una de les claus de l’eliminatòria estarà en «cometre els menys errors possibles. Hem de jugar molt bé, sense perdre pilotes ni regalar res, perquè aquests equips grans si els permets fer contraatacs o tirs sols no perdonen. També estar molt concentrats i tenir més gana que ells, guanyant totes les lluites. Per qualitat està clar que tenen més bon equip, però nosaltres podem tenir més ganes». Pels antecedents que s’han produït aquesta mateixa temporada, «saben que no som un rival fàcil. La gent pot pensar que la primera ronda pot ser un passeig per a ells, però han vist que els hi hem jugat sempre de tu a tu. Ens respecten molt i saben que som un equip difícil», i el pas per la final four «no sé si condiciona o no que guanyin o perdin. Potser vencen i tenen més ganes per guanyar els tres títols, o estan més tranquils. O perden i estan més motivats. Mai se sap».