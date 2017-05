El Govern pujarà les sancions als locals i clients del Pas de la Casa

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va anunciar ahir que preveu incrementar el preu de les sancions tant per a locals com per a la clientela del Pas de la Casa que incompleixin les normes d’ordre públic. Espot, el cònsol d’Encamp, Jordi Torres, i representants del teixit comercial del Pas de la Casa es van reunir ahir per constituir la Taula transversal per a la millora de l’oci nocturn al Pas de la Casa, on a l’hivern acostuma a haver aldarulls perquè arriben grups de joves atrets per les pistes d’esquí, però també per la vida nocturna.



L’increment de les sancions han de servir com a «mesures dissuasives», segons Espot. En el cas dels locals nocturns, entre d’altres, s’aplicaria als que venguin alcohol a menors, que no respectin els horaris de tancament o superin els límits de soroll. Actualment, va apuntar el ministre, les sancions es mouen entre els 30 i els 60 euros. «Evidentment, aquests imports econòmics s’hauran d’augmentar i s’hauran de contemplar altres tipus de mesures en casos extrems que també podria ser el tancament temporal d’alguns locals», va precisar Espot.



A més, va manifestar que amb la incorporació dels 30 nous agents al Cos de Policia, es reforçarà la seguretat a la localitat. De totes maneres, Espot va recordar que al Pas de la Casa hi ha una patrulla fixa que l’hivern es va reforçar amb unes altres tres.

Treure les discoteques del centre / Per la seva part, el cònsol va exposar que, com a mesura a llarg termini, es preveu treure les discoteques del centre de la localitat. «Ara estem en procés de revisió del pla urbanístic i preveurem que en un futur, a poc a poc, les discoteques del centre vagin desapareixent i es vagin situant a la perifèria», va emfatitzar Torres.



D’altra banda, també va explicar que es vol crear una normativa que diferenciï entre les diferents activitats de cada tipus de local. En aquest context, va relatar que ara els mateixos establiments que fan de pubs també funcionen com a discoteques. «S’haurà de clarificar la normativa i els que vulguin ser pubs hauran de ser pubs i els que vulguin ser discoteques, doncs discoteques, de manera que aquest poti-poti no existeixi», va ressaltar.



A més, A curt termini es preveu crear un manual de bones pràctiques en el qual es detalli com s’han de comportar les persones que surtin per la nit, va dir Torres. També incorporaran un agent cívic que informarà els tour operadors d’aquest manual de bones pràctiques perquè informin els turistes. «Volem canviar el model d’oci nocturn al Pas de la Casa, buscar-ne un de més qualitat», va dir el cònsol.



Les dues principals organitzacions de comerciants del Pas de la Casa, en general, es van mostrar satisfets amb les propostes que els hi van fer les autoritats. Malgrat això, també van mostrar punts de discòrdia. Michel Serres, de l’Associació de Veïns i de Comerciants, va manifestar que no està d’acord amb el fet que es traslladin les discoteques fora de la localitat. «La situació la tindrem igual, quan la gent surti i es traslladi de les discoteques als apartaments», va dir Serres. Per la seva part, Jean-Jacques Carrié, d’Iniciativa Publicitària, va destacar que no és favorable a les sancions i que s’ha d’apostar per la conscienciació. A més, va alertar que la transformació del model de turisme «s’ha de fer molta atenció de com prenguem aquesta direcció i saber que el Pas de la Casa fa 40 anys que està dedicat a la nit».



Concha Bernarda, de l’hotel Pic Marie, també va fer referència al model turístic i va recordar que «fa molt de soroll, però porta el que fa falta al poble», però va matisar que s’ha de millorar la seguretat a la vila.



D’una manera similar es va expressar Manuel Lops, del supermercat Explosió. «És essencial controlar més per a les nits perquè hi ha molt de soroll i on visc jo sempre hi ha ampolles i crits», va dir Lops.