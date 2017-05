Notícia Mas no descarta que Espanya hagi fet «guerra bruta» a Andorra L’expresident català entén que el país no s’hagi posicionat davant el procés d’independència L’expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, durant el seu discurs en el Congrés de la Internacional Liberal, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

L’expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, va denunciar ahir la «guerra bruta» de l’Estat espanyol per frenar la independència de Catalunya. Una guerra que no va descartar que també hagués esquitxat Andorra amb l’objectiu d’obtenir informació que parés el procés català. Una versió que confirmaria la denuncia de l’accionista majoritari de BPA, Higini Cierco, del passat mes d’agost en què assegurava haver rebut amenaces i pressions per part de policies espanyols per aconseguir informació de la família Pujol. Amb tot, l’expresident va passar de puntetes pel cas Pujol sense voler aportar la seva opinió malgrat l’efervescent moment que viu el cas tant a Catalunya com a Andorra.



El que sí que va afirmar Mas és que «jo he patit aquesta guerra bruta». «A mi la policia espanyola em va muntar un dossier que no van signar mai i en plena campanya electoral el novembre del 2012 em van acusar de tenir diners fora i no declarats i tot era mentida», va explicar tot afegint que «hem sigut víctimes innocents d’un muntatge fastigós de l’Estat espanyol».



Les declaracions les va fer ahir en un sopar organitzat per la fundació Llibertat i Democràcia que s’emmarcava dins dels actes del Congrés del 70è aniversari de la Internacional Liberal i en el qual Mas va aprofitar per explicar la voluntat del poble català de fer un referèndum, així com els intents, sense èxit, perquè sigui pactat amb l’Estat espanyol.



En una breu intervenció davant dels mitjans de comunicació que va començar abans del previst, Artur Mas també va indicar que comprèn que el Principat no s’hagi posicionat davant el desig d’independitzar-se i va apuntar que «mai hem demanat el suport d’Andorra ni de cap altre estat» en el procés sobiranista «perquè som plenament conscients de les dificultats que els estats tenen en relació amb l’Estat espanyol i per tant al que nosaltres aspirem és que els altres estats siguin neutrals». En aquest sentit, va reclamar que «ens escoltin, que comprenguin les nostres raons, que no es deixin intoxicar o influir excessivament per les pressions de Madrid, i que en el seu moment, quan arribi el moment, es posicionin».



El paper d’Andorra / Sobre quin paper hauria d’ajudar el Principat en el cas d’una futur Estat català, l’expresident va remarcar que es mantindria una relació de «bon veïnatge». «Som pobles amb identitats compartides, amb cultures compartides, amb un idioma comú, amb molts interessos des del punt de vista de la proximitat geogràfica, de l’intercanvi de persones, del serveis públics, de les transaccions econòmiques, comercials i turístiques. Per tant, hem de ser molt bons veïns cadascun des de casa seva», va afirmar fent èmfasis en què «Andorra és un Estat, ho seguirà sent, evidentment. Nosaltres això ho defensem de totes, totes».



Res més enllà d’aquesta relació, va afegir, tot reiterant que hi hauria una «màxima col·laboració, bona sintonia i el compartir aquest espai cultural comú que és el que més ens identifica». «Al que aspira Catalunya és a ser també un Estat independent com Andorra», va concloure.