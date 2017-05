Torres, «satisfet» amb la resolució del TC que dona la raó al comú

El cònsol d’Encamp, Jordi Torres, es va mostrar «satisfet» ahir amb la resolució del Tribunal Constitucional (TC), que dona la raó al comú en un litigi que havia presentat el grup liberal de la parròquia per la diferència salarial entre els presidents de les comissions i els consellers. La problemàtica va néixer el gener de l’any passat, quan el comú va aprovar una graella salarial que estipulava que els presidents de les comissions cobressin 250 euros més.



Els consellers liberals de la parròquia, Maribel Lafoz i Jordi Troguet, van considerar que era discriminatori perquè vulnerava el dret fonamental de la igualtat. Això es deu, van explicar en el seu moment, el fet que com que són consellers de la minoria no tenen accés als càrrecs de presidents de les comissions, ja que aquests es decideixen per votació. Tanmateix, aquest març el Tribunal Superior va donar la raó al comú i va considerar que el dret d’igualtat es viola si per càrrecs iguals, el sou és diferent, cosa que no es dona en aquesta situació perquè es tracta de dos estatus diferents.



«Hi ha hagut dues sentències, ens les han recorregut totes i sempre ens han donat la raó», va destacar ahir el cònsol encampadà. Per aquest motiu, va argumentar, que si «tot tenia un funcionament normal, l’última també ens acabaria donant la raó».



Tot plegat, per Torres, és un motiu de «satisfacció. Entenem que hem fet les coses bé. Així ens ho ha dit el tribunal».

Per Torres «l’oposició, potser, va pecar d’inexperiència i d’inexperta, perquè al començament ho volien judicialitzar tot». En canvi, però, amb la resolució del TC «te n’adones quina és la realitat en la qual estem i crec que han pres consciència ells també», va ressaltar el cònsol.

Sense alternatives en el país / Ara els liberals han esgotat totes les vies judicials que tenen dins del Principat i l’única possibilitat que els hi queda seria anar a corts internacionals com el Tribunal d’Estrasburg.



De moment, la formació liberal encampadana no ha volgut fer cap declaració.