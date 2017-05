A la caça dels gossos de raça

Com a mínim dues vegades han intentat robar gossos en el Principat en els darrers dies, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC. El primer intent de robatori s’hauria perpetrat a Sant Julià i el propietari de l’animal ho va denunciar a través de les xarxes socials. Presumiblement, un home va voler entrar per emportar-se l’animal, però el seu propietari ho va impedir. Segons la descripció que en va facilitar, es tracta d’un individu alt, prim, amb el cabell llarg, barba i que portava un passamuntanyes, així com roba negra en el moment dels fets.



Però després d’aquesta alerta, en va venir una altra. Aquest cop a Escaldes-Engordany on dues dones passejaven amb un ca, però en veure que un home els feia moltes preguntes van sospitar i van marxar corrents, van explicar les fonts. «Sembla gent que està interessada en baralles de gossos o per vendre per Internet, perquè són gossos grans», van matisar.



Les xarxes socials van començar a bullir i es va passar um missatge: «ALERTA! Hi ha uns homes que roben gossos! Aquesta nit a Sant Julià han intentat emportar-se un gos, però el seu propietari ho ha impedit. També l’han vist saltant a dins d’una altra casa. Aneu molt amb compte. Compartiu l’avís».

Un possible sospitós

A més, van assenyalar que la policia ja hauria pres declaració per aquests fets a un individu, que seria un veí de Sant Julià i de 35 anys. Això es deu que ahir cap a les dotze de la nit l’haurien localitzat i li haurien pres declaració. En el moment que el van enxampar, l’home vestia roba negra i passamuntanyes.

En canvi, la Policia va assegurar ahir que no té constància d’aquests fets. De fet, assegura que ningú ha posat una denúncia per aquests fets «com a mínim de manera formal».



També van afirmar que no tenen coneixement que s’hagi pres declaració a ningú que hagi intentat robar gossos. Així mateix, van posar en relleu que tampoc s’ha realitzat cap detenció per aquest motiu.