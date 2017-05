Notícia El mercat immobiliari continua la remuntada i es compren més pisos Durant el primer trimestre, Andorra la Vella ha recaptat en ITP el doble que en el mateix període del 2016 Una dona mira l’aparador d’una botiga, situada al costat d’una immobiliària, on hi ha penjats anuncis d’ofertes d’habitatges de compra i lloguer. Autor/a: Maricel Blanch

Fa mesos que s’adverteix que l’economia es mou, que la crisi està en recessió i que la remuntada ha començat. El sector immobiliari se suma al carro de les bones notícies i continua la recuperació. Per demostrar-ho amb dades, el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, va recordar ahir, durant la presentació del Congrés de la Fiabci, que l’any 2015 el creixement del sector va ser del 2,1%, molt per sobre de la mitjana del PIB, que va ser del 0,4%. El pes global del mercat immobiliari en l’economia del país és del 10% del PIB, és a dir, que és un dels sectors amb més importància (el bancari és d’un 20%). «El sector és molt estratègic, un dels principals sectors d’activitat del país, i va patir molt la crisi», va subratllar el ministre.



De moment, no hi ha xifres de l’any passat, però els indicadors són positius. No obstant això, Camp sí disposava de dades d’obertura de comerços: l’any passat va acabar amb 224 activitats immobiliàries donades d’alta, i durant l’any es van obrir 24 negocis i en van tancar cinc. Amb tot, la xifra encara està lluny del màxim històric de negocis immobiliaris, que va assolir els 267 establiments el 2007.



El ministre va argumentar que el sector es reactiva «fruit de la recuperació econòmica, de l’obertura a la inversió, de les residències passives... Tot això genera nouvinguts que busquen habitatge, tant de lloguer com de compra, i locals per establir negocis». Amb tot, Camp va precisar que «les reformes del Govern estan molt bé, però cal ser proactiu, anar a cercar la clientela».



La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va corroborar l’optimisme de Camp revelant que l’any 2016, en concepte d’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP), el comú va recaptar 1,3 milions d’euros, «dues vegades més que el 2015». A més, va afegir que durant el primer trimestre del 2017 ja s’ha recaptat, en ITP, 350.000 euros, «el doble del primer trimestre del 2016». Per tot, Marsol va afirmar que «hi ha moviment, compra-venda d’habitatges, transaccions».



Lloguers pels núvols / D’altra banda, Camp va declarar-se «conscient» que els preus dels lloguers s’han disparat i que hi ha manca d’oferta, ja que el moviment econòmic fa que cada vegada hi hagi més demanda de pisos que no es pot satisfer. A més, «hi ha 11.000 llits d’allotjaments turístics i 2.500 apartaments turístics». Amb la llei, més restrictiva, que regularà aquesta oferta, el ministre confia «que es frenarà l’augment del preu dels lloguers i que hi hagi més oferta». Amb tot, va precisar que cada vegada hi ha més demanda de pisos «d’alt standing».



Les declaracions de Camp i Marsol es van fer en el marc de la presentació del 68è Congrés Mundial de la Fiabci, que acollirà el Centre de Congressos d’Andorra la Vella del 23 al 28 de maig, amb el lema Smart City, Smart Bulding. Ja s’hi han inscrit més de 500 persones de 45 països, sobretot d’Àsia.



El president de la Fiabci Andorra, Jordi Ribó, va confirmar que hi ha més moviment de compra-venda de pisos i ho va atribuir a què «hi ha gent que s’ha decidit a vendre la seva propietat i l’ha tret al mercat». Amb tot, va precisar que «cada propietari decideix què fer amb el seu pis» i va assegurar que el sector no té dades de la quantitat de pisos tancats que hi pot haver.



El raonador del ciutadà, en el seu últim informe anual, ha alertat de la problemàtica d’accedir a pisos de lloguer a uns preus raonables i ha demanat que surtin al mercat tots els pisos buits.