Notícia Un miler de participants a la desena edició de l’Escanyabocs Sortida de l’Escanyabocs. Autor/a: RÀDIOSEU

Satisfacció des de l’organització de l’Escanyabocs pel nombre d’inscripcions a l’edició d’enguany, amb la qual l’esdeveniment d’esports de natura de la Seu d’Urgell celebra el 10è aniversari. Des del Servei d’Esports de l’Ajuntament han avançat que aquest dijous, quan es van tancar les inscripcions en línia, ja s’havien apuntat un total de 815 atletes, que sumen un total de 924 participacions individuals tenint en compte que una part dels inscrits ho fan per a més d’una prova.



Una xifra que s’espera que acabi superant el miler de persones amb les incorporacions d’última hora, atès que també hi ha l’opció d’apuntar-se presencialment just abans de cada prova, tot i que ho hauran de fer amb un recàrrec de cinc euros per inscripció fora de termini. Pel que al repte Escanyabocs de Ferro, l’única part competitiva, s’hi han sumat un total de 22 inscrits, enguany amb més presència de noies (14) que de nois (8).