Notícia La colònia de voltor negre pirinenca es consolida El Pallars Jussà acull els nius de 14 parelles d’aquesta espècie Un exemplar de voltor negre pirinenc. Autor/a: EL PERIÒDIC

Set anys després del naixement del primer poll de voltor negre (Aegypius monachus) la colònia d’aquestes aus s’està consolidant després de desaparèixer fa més d’un segle als Pirineus. Aquesta primavera s’han comptabilitzat fins a 14 parelles, 12 de les quals han realitzat posta, i han nascut, de moment, sis polls, tots al Pallars Jussà, entre la Vall de Carreu, el Coll de Pan i Baiarri. El projecte de reintroducció del voltor negre a Catalunya (Prvnc), promogut per la Generalitat de Catalunya, es va iniciar ara fa 10 anys, el 2007, amb l’alliberament d’una primera parella. Actualment hi ha, com a mínim, 55 exemplars residents, que viuen entre les comarques del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alt Urgell.

El Grupo para la Rehabilitación de la Fauna Autóctona y sus Hábitats (Grefa) i l’associació d’Amics del Centre de Fauna de Vallcalent (Trenca) participen en l’assessorament i l’execució del projecte, juntament amb el personal de la Reserva Nacional de Caça de Boumort. L’Obra Social la Caixa i Red Eléctrica de España (REE) hi col·laboren. Investigacions obertes per la mort d’un exemplar a la zona d’Alinyà, dins la Reserva Nacional de Caça del Cadí, a finals de 2016 van permetre recollir el cadàver d’un voltor negre anomenat Trasgu, mort per un tret efectuat, presumptament, per alguna persona que caçava de forma furtiva en aquesta àrea. El Cos d’Agents Rurals manté obertes les línies d’investigació per determinar-ne l’autoria. El voltor negre és una espècie protegida, considerada objecte de mesures de conservació especials quant a l’hàbitat, amb la finalitat d’assegurar-ne la supervivència i la reproducció en l’àrea de distribució, per la Unió Europea. El catàleg estatal la considera vulnerable, amb risc de passar a la categoria «en perill d’extinció» que, per la seva raresa, s’enfronta a un risc de desaparició a la natura. A Catalunya està qualificada com a espècie protegida de la fauna salvatge autòctona.



Àrea única de coexistència / El Pallars Jussà és l’única zona de tot Europa on coincideixen com a nidificants les quatre espècies de voltors del continent: trencalòs, voltor negre, aufrany i voltor comú, fet que constitueix un valor afegit d’atracció per a l’ecosistema i per al desenvolupament sostenible de la zona. Com que, a més, hi crien altres rapinyaires carronyaires, com els milans reial i negre, la comunitat d’aquests ocells que s’alimenten d’animals morts, contribuint a controlar les malalties que afecten els ramats i altres espècies, és la més completa i biodiversa d’Europa.