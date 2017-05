Montcau La Mola guanya el Torneig Golf a les Escoles

L’Aravell Golf va acollir la tercera edició del Torneig Golf a les Escoles, amb la participació de setze equips de vuit centres escolars de les províncies de Tarragona, Barcelona i Lleida. La competició estava organitzada per la Federació Catalana de Golf (FCG) i la va guanyar el Montcau La Mola.



El conjunt que es va adjudicar l’esdeveniment estava composat per Àlex Real, Èric Capel, Gerard Jurado i Cesc Gavagnach. Per conèixer el guanyador es combinava la disputa de tres forats de joc amb el torneig en el putting green. La victòria els permet tenir la invitació per disputar la final Nacional, amb les despeses pagades per la FCG, que es jugarà al Centre Nacional de Golf l’1 i 2 de juliol. L’equip de La Salle, format per Biel Puigdemesa i Aleix Marginet, va obtenir el triomf en la categoria handicap.



En total van prendre-hi part vuit escoles en aquesta tercera edició del torneig: Saavadra (Tarragona), Montcau La Mola (Matadepera), Escola Farigola (Seva), La Salle (Seu d’Urgell), ZER Urgellet (Castellciutat), Escola Pau Claris (Seu d’ Urgell) i Escola Mn.Albert Vives (Seu d’Urgell). La FCG organitza aquest torneig per fomentar el golf entre els més joves i per a la majoria de participants aquesta era la seva primera experiència en un camp, després d’haver-se introduït a aquest esport des dels seus centres escolars. En una jornada que acompanyava climatològicament, la competició va reunir a molts pares, responsables dels centres escolars i professors d’educació física, que els van donar les seves primeres lliçons de golf.