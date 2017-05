Notícia Minoves demana a la Comissió Europea que «escolti les veus» El president de la Liberal Internacional defensa l’acord d’associació D’esquerra a dreta, Jordi Gallardo, Juli Minoves, Hakima el Haite i Hans Van Baalen, ahir a l’hotel Roc Blanc. Autor/a: MARICEL BLANCH

Andorra acull, per primera vegada, el Congrés de la Liberal Internacional, que aplega més d’un centenar de partits i organitzacions de 80 països. La «família liberal», com s’anomenen, celebra el seu 70è aniversari i durant el congrés s’han adherit 11 partits com a membres de ple dret i sis com a observadors. El president de la Liberal Internacional, l’exministre andorrà Juli Minoves, es torna a presentar a la presidència per complir el seu tercer i últim mandat.



Minoves segueix de prop la negociació de l’Acord d’Associació d’Andorra amb la Unió Europea, i va demanar a la Comissió Europea que «escolti les veus, les diferents opinions». De fet, el president de l’ALDE (Grup de l’Aliança dels Liberals i Demòcrates per Europa al Parlament Europeu), Hans van Baalen, va assegurar que «l’acord serà bo per a les dues parts, i no s’ha de ser arrogant i escoltar més». Per a Van Baalen, «no es tracta de dir sí o no a Andorra, perquè la UE mostra llibertat i respecte per tots els Estats».



Quant als tempos per tancar l’Acord d’Associació entre el Principat i Europa, Minoves va puntualitzar que «cada negociació té el seu temps» i que «depèn de l’acord de les dues parts».



Amb tot, el president de Liberals d’Andorra, Jordi Gallardo, va precisar que «volem ser europeus, però mantenint les nostres particularitats» i va recordar la «postura coherent» del partit: «Acord sí, si suma per al país; hem de tenir en compte els reptes, les oportunitats, els costos, el diàleg, la pedagogia... Però cal consens, no fer-ho precipitadament i, sobretot, convocar la ciutadania a un referèndum perquè decideixi».



Refugiats, la crisi mal gestionada / D’altra banda, Minoves va admetre que la UE no ha sabut donar resposta a la crisi dels refugiats, que ha atribuït als «dubtes» que la UE arrossega des de fa anys. El president de la Internacional Liberal va subratllar que amb la victòria de Macron, França i Alemanya s’apropen i espera que ara es pugui consensuar una posició conjunta. «La resposta de la UE ha estat un falliment, no hi ha hagut resposta coordinada», va lamentar, i tot i que no defensa una obertura de fronteres sense control, Minoves va afirmar que a la Internacional Liberal «som molt sensibles en els temes humanitaris».



Tant Van Baalen com la vicepresidenta de la Liberal Internacional, Hakima el Haite, van augurar que la victòria de Macron aportarà resultats positius per a Europa, i van defensar els valors liberals davant dels polítics populistes.