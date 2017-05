Notícia Josep Pujol diu que la fortuna de l’avi venia de «negocis grisos» El fill de l’expresident admet que té a Andorra 2,5 milions d’euros Josep Pujol es dirigeix a Catalunya Ràdio, ahir. Autor/a: ALBERT BERTRAN

Josep Pujol Ferrusola, el tercer fill de l’expresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, i de Marta Ferrusola, va confessar ahir que els diners que tenia la família a Andorra procedien de la fortuna del seu avi, que va guanyar en uns «negocis grisos» que, «encara que no ho sabem tot», va fer als anys 70 amb operacions de compravenda de divises. El padrí era corredor de borsa, mentre que el seu pare –Jordi Pujol, l’expresident– va fer la seva pròpia fortuna i el 1979, un any abans de ser president de la Generalitat, «va ser la tercera persona que va fer la major declaració de renda de tot Catalunya».



Durant l’entrevista que la periodista Mònica Terribas va fer a Pujol ahir a El matí de Catalunya Ràdio, Pujol va revelar que té 2,5 milions d’euros dipositats a la banca andorrana, però que els va regularitzar amb l’amnistia fiscal del ministre espanyol d’Hisenda Cristóbal Montoro. El tercer dels fills Pujol Ferrusola va assegurar que no ha comès cap delicte i ha pagat sempre els seus impostos. Amb tot, Josep Pujol va dir que «òbviament, no puc posar la mà al foc» pel seu germà Jordi perquè no pot garantir que no hagi comès algun delicte en els seus negocis. Pujol va afirmar que «no sé exactament què fa» amb les seves inversions, tot i que va explicar que en alguna ocasió «hem fet junts coses petites, però el cor del seu negoci no el conec». Pujol va negar que la seva família formi «un clan, una màfia o una organització criminal".



D’altra banda, Josep Pujol va reconèixer que la família volia que els diners de l’herència de l’avi Florenci Pujol, inicialment de dos milions de dòlars, es mantinguessin amagats perquè «no podíem explicar que els fills del president de la Generalitat tenien diners a Andorra», ja que hauria suposat la fi de la carrera política del seu pare, de manera que «nosaltres no teníem altra opció» i «aquest és el nostre pecat», va lamentar.



Pujol també va explicar que el document bancari en què Marta Ferrusola es refereix a si mateixa com la «mare superiora de la congregació», la seva mare «no el reconeix» i és «en part, falsa». En canvi, sí que va admetre que en la família cada un tenia un sobrenom per a la seva identificació per als comptes andorrans, que va partir del fet que el gestor dels comptes «era com un mossèn» i «es va crear una broma que no passa d’aquí».



Finalment, Josep Pujol ha desmentit la xifra de 69 milions d’euros que la UDEF estableix com el benefici no justificat dels Pujol: «Que moguis un euro 69 milions de vegades no vol dir que tinguis 69 milions», va voler aclarir. Pujol va afegir que els comptes investigats estan bloquejats i diversos dels seus germans viuen del seu sou o, fins i tot, han estat acomiadats dels seus treballs pels seus cognoms».