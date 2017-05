L’FC Andorra té prohibit fallar per seguir aspirant a l’ascens a Tercera

Queden només sis punts en joc i l’FC Andorra aspira a l’ascens a la Tercera Divisió. No depèn de si mateix per ser primer i pujar d’aqueta manera de forma directa, però sí ho és per assegurar-se el segon lloc i disputar la promoció. La primera cita la té avui mateix a la Borda Mateu (16.00 hores), davant un CF Ripollet que gasta el seu darrer cartutx de cara a no perdre la categoria.



Els tricolors van trencar la setmana passada, al camp del CE Manresa, una ratxa de quatre partits sense guanyar, amb tres derrotes consecutives i un empat. I amb l’agravant de no marcar cap gol en aquest període. Aquesta dinàmica en el tram final li va impedir posar-se en el lideratge. Però les diferències al capdavant de la classificació són mínimes. El líder és la UE Horta amb 59 punts, la segona plaça amb 58 l’ocupa la UE Sants, els mateixos que té l’FC Andorra, que compta amb l’average perdut amb els verd-i-blancs. A falta de dues jornades tot està igual i no es pateixen variacions després que en el comitè d’apel·lació de la Federació Catalana de Futbol desestimés el recurs del Sants respecte al derbi barceloní, on van jugar uns segons amb un jugador més i després de la demanda de l’Horta els van donar els tres punts. Tot això queda al marge i «només estem concentrats en el que fem nosaltres, res del que fan altres equips», assegura Aleix Cisteró.

El Ripollet es presenta al Principat en una situació molt complicada. Arriba immers en una nefasta dinàmica, que l’ha portat a ocupar posicions de descens. Acumula ja onze jornades seguides sense conèixer el triomf, sumant només tres empats. Una derrota avui els condemnarà a baixar a Segona Catalana. «És un partit complicadíssim per la situació dels dos equips, un per pujar i l’altre per la permanència. Tots dos sortirem a buscar la victòria», indica Emili Garcia, assenyalant que per a que el triomf no s’escapi «dependrà de com sortim nosaltres. Aquesta és la base per aconseguir els tres punts».



Queden dues jornades per concloure el campionat i «provarem de sumar els sis punts. A veure si podem lluitar per la primera plaça, i si no pels play-off», exposa Cisteró. El cap de setmana passat, a Manresa, l’FC Andora trencava una ratxa de tres derrotes seguides. «Veníem d’una mala dinàmica i sempre és bo retrobar-se amb una victòria» per aixecar ànims i afrontar partits decisius com els dos que es presenten. «Som ambiciosos, ho veiem a prop i ho tenim a tocar de les mans», pel que no volen fallar en els duels que resten després d’estar quasi tota la temporada entre les dues primeres places. Al moment decisiu del curs «arribem com portem fent tota la temporada, a un bon nivell físic. En els dos partits que queden hem de deixar-nos la pell i ser solidaris amb l’equip». Són baixa per sanció Aguilar i Emili, i Uri per lesió; mentre que són dubte per molèsties físiques Moñino i Patet.